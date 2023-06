San Martín de Porres: vecinos llevan más de 48 horas sin electricidad

Sedapal y Enel deben coordinar

El señor Ernesto Valverde es otro vecino de la urbanización Ingeniería que reportó al Rotafono que no había luz en su vivienda. Él, como todos los demás, exhortó a que Sedapal y Enel lleguen a un acuerdo y coordinen entre sí para solucionar el problema lo antes posible, dado que no pueden trabajar, cocinar, ni hacer demás quehaceres cotidianos del hogar.

La señora Caldas recalcó que uno de los problemas principales es que Enel no hace el cambio de redes para que ocurran estos percances todos los meses. Por ello, exige a la empresa que no solo arregle el problema de la luz, sino que lo solucione de raíz, para que no vuelva a ocurrir.