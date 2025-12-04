menu
San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para que se construya pista en la calle 27 de Octubre

Rotafono de RPP | La situación se complica para los vecinos que acuden a una posta para tratar diversas afecciones respiratorias, puesto que la polvadera que levantan los carros complica el tratamiento de los pacientes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
José Antonio Aliaga hace un llamado a su alcalde Hernán Sifuentes para que puedan llegar hasta esa zona y elaborar un proyecto para la colocación del asfalto.

José Antonio Aliaga hace un llamado a su alcalde Hernán Sifuentes para que puedan llegar hasta esa zona y elaborar un proyecto para la colocación del asfalto.

José Antonio Aliaga Mera se comunicó con el Rotafono de RPP a pedir ayuda para que se pueda poner asfalto en la calle 27 de Octubre, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según José, desde hace décadas, la calle 27 de octubre, que se encuentra entre las Dalias y la avenida José Bernardo Alcedo, no tiene pistas; esto se ha complicado más con los años, debido a la gran afluencia que recibe la posta llamada Valdiviezo.

“Les pido por favor que nos apoyen con la pista, en la calle 27 de Octubre, al costado del centro de salud. Cada vez que pasan mototaxis y carros se levanta una polvareda que afecta a los pacientes con TBC, problemas bronquiales y alergias. La calle, de aproximadamente 50 metros de largo, lleva más de 60 años en tierra”, afirmó José Antonio Aliaga. 

José Antonio Aliaga hace un llamado a su alcalde Hernán Sifuentes para que puedan llegar hasta esa zona y elaborar un proyecto para que colocar asfalto y así mejorar la vía y tránsito para los vecinos que residen en los alrededores de la calle 27 de Octubre. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

pistas reconstrucción Rotafono Hernán Sifuentes San Martín de Porres
