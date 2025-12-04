San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para que se construya pista en la calle 27 de Octubre

José Antonio Aliaga Mera se comunicó con el Rotafono de RPP a pedir ayuda para que se pueda poner asfalto en la calle 27 de Octubre, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.



Según José, desde hace décadas, la calle 27 de octubre, que se encuentra entre las Dalias y la avenida José Bernardo Alcedo, no tiene pistas; esto se ha complicado más con los años, debido a la gran afluencia que recibe la posta llamada Valdiviezo.



“Les pido por favor que nos apoyen con la pista, en la calle 27 de Octubre, al costado del centro de salud. Cada vez que pasan mototaxis y carros se levanta una polvareda que afecta a los pacientes con TBC, problemas bronquiales y alergias. La calle, de aproximadamente 50 metros de largo, lleva más de 60 años en tierra”, afirmó José Antonio Aliaga.

