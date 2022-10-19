San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

Carmen Liliana Iraha Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para retirar un poste a punto de caer en el cruce de los jirones La Libertad con José Gálvez, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Carmen reveló que sus vecinos llamaron a varias entidades para que puedan retirar el poste, pero hasta el momento no han tenido éxito. Ella teme que en cualquier momento la estructura caiga y se produzca una tragedia.