San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

Carmen hace un llamado a las autoridades para que puedan identificar a qué empresa pertenece el poste.
Carmen Liliana Iraha Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para retirar un poste a punto de caer en el cruce de los jirones La Libertad con José Gálvez, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Carmen reveló que sus vecinos llamaron a varias entidades para que puedan retirar el poste, pero hasta el momento no han tenido éxito. Ella teme que en cualquier momento la estructura caiga y se produzca una tragedia.
La vecina advirtió que el poste está muy cerca de una vivienda de dos pisos. En las imágenes enviadas al Rotafono, se puede observar la base del poste bastante deteriorada con partes de concretos faltantes.
“Un poste de cable que está a punto de caerse. Lamentablemente, llamamos a todas las entidades y hacen caso omiso, el peligro es inminente para los niños, sobre todo”, afirmó Carmen.
Carmen hace un llamado a las autoridades para que puedan identificar a qué empresa pertenece el poste y proceder a retirarlo, porque -indica- es un peligro constante para los transeúntes y vecinos.
