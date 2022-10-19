menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

Rotafono de RPP | Carmen reveló que sus vecinos llamaron a varias entidades para que puedan retirar el poste, pero hasta el momento no han tenido éxito.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Carmen hace un llamado a las autoridades para que puedan identificar a qué empresa pertenece el poste.

Carmen hace un llamado a las autoridades para que puedan identificar a qué empresa pertenece el poste.

Carmen Liliana Iraha Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para retirar un poste a punto de caer en el cruce de los jirones La Libertad con José Gálvez, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Carmen reveló que sus vecinos llamaron a varias entidades para que puedan retirar el poste, pero hasta el momento no han tenido éxito. Ella teme que en cualquier momento la estructura caiga y se produzca una tragedia.

Te recomendamos
San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace nueve días

San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace nueve días

 Lluvias en Perú: una mujer fallecida y varias viviendas sepultadas por huaico en Ayabaca, Piura

Lluvias en Perú: una mujer fallecida y varias viviendas sepultadas por huaico en Ayabaca, Piura

La vecina advirtió que el poste está muy cerca de una vivienda de dos pisos. En las imágenes enviadas al Rotafono, se puede observar la base del poste bastante deteriorada con partes de concretos faltantes.

“Un poste de cable que está a punto de caerse. Lamentablemente, llamamos a todas las entidades y hacen caso omiso, el peligro es inminente para los niños, sobre todo”, afirmó Carmen. 

Carmen hace un llamado a las autoridades para que puedan identificar a qué empresa pertenece el poste y proceder a retirarlo, porque -indica- es un peligro constante para los transeúntes y vecinos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
poste San Martín de Porres Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

 Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

 Cercado de Lima: vecinos piden ayuda por acumulación de basura y muebles en la urbanización Manzanilla [VIDEO]

Cercado de Lima: vecinos piden ayuda por acumulación de basura y muebles en la urbanización Manzanilla [VIDEO]

 La Molina: adulta mayor consiguió cita en Oftalmología en el hospital Alcántara

La Molina: adulta mayor consiguió cita en Oftalmología en el hospital Alcántara
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot