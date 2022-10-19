San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

Los vecinos del distrito limeño de San Martín de Porres se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao.



Según un residente el hecho inicia a partir de las once de la noche o la media noche, donde llegan diversos carros y motos lineales para iniciar con los piques ilegales en toda la zona.



Lo que indigna al vecino es que, cuadras más adelante, a la altura del Óvalo Naranjal, hay policías y militares. “La policía y militares están cuadrados ahí (Óvalo Naranjal), no se mueven para nada de allí, saben que hay piques y no son capaces de ir y botar a toda esa gente”, afirmó.