menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

Rotafono de RPP | Según un residente los piques se inician a partir de las once de la noche o la media noche, cuando llegan diversos carros y motos lineales.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El residente señaló que lo más preocupante es que los que desean pasar por la zona y regresar a sus trabajos, no pueden.
El residente señaló que lo más preocupante es que los que desean pasar por la zona y regresar a sus trabajos, no pueden.

Los vecinos del distrito limeño de San Martín de Porres se comunicaron con el Rotafono de RPP  para reportar piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao.

Según un residente el hecho inicia a partir de las once de la noche o la media noche, donde llegan diversos carros y motos lineales para iniciar con los piques ilegales en toda la zona.

Lo que indigna al vecino es que, cuadras más adelante, a la altura del Óvalo Naranjal, hay policías y militares. “La policía y militares están cuadrados ahí (Óvalo Naranjal), no se mueven para nada de allí, saben que hay piques y no son capaces de ir y botar a toda esa gente”, afirmó.

Te recomendamos
Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

 Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

El residente señaló que lo más preocupante es que los que desean pasar por la zona y regresar a sus trabajos no pueden porque las personas reunidas para esta actividad ilegal no los dejan. 

Los vecinos esperan que la policía y militares puedan acudir a la zona y retirar a las personas que se reúnen todas las noches a hacer piques ilegales pues advierten que puede suscitarse en cualquier momento un accidente. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
piques ilegales avenida Canta Callao Rotafono policías militares
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

 Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

 Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara

Lima: mujer de 77 años con dos aneurismas espera por operación desde hace un año en el Hospital Guillermo Almenara
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot