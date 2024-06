Vecinos de San Martín de Porres reportan constantes cortes de luz en la avenida Jose Granda

Vecinos exigen respuesta a Enel

Los vecinos no aguantan más que eso ocurra cada cierto tiempo; por ello, le han reclamado a la misma entidad que vayan o investiguen el problema de raíz, para que no vuelva a pasar otra vez. Algunas personas dicen que en los cables se colocan bastantes palomas, pero no saben si es real o no.

“No podemos vivir así”, manifestó la señora Valer, quien agregó que los alimentos y electrodomésticos se malogran constantemente por los repentinos apagones. Además, hay medicamentos para adultos mayores que también corren riesgo de estropearse.

Por dicha razón, exige que Enel encuentre una solución definitiva los antes posible para que no se vean perjudicadas todas las familias nuevamente.