San Martín: joven que sufrió accidente en medio del paro agrario necesita ser trasladado a hospital de mayor complejidad en Lima

Los médicos indicaron que el también padre de familia tiene traumatismo en el tórax e insuficiencia respiratoria.
Melgar Tisnado Guadalupe se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Cristian Tisnado Guadalupe, quien se encuentra internado en el área de Trauma Shock del Hospital II-1 de Rioja, del Ministerio de Salud, a la espera de ser referido a cualquier hospital de mayor complejidad en Lima por tener fractura en el tórax.
El pasado domingo 24 de mayo, el hombre de 42 años, retornaba en motocicleta desde el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba hacia el distrito de Elías Soplin Vargas, provincia de Rioja, en San Martín. Sin embargo, en el trayecto, chocó con la parte trasera de un tráiler.
“El accidente se dio en la ciudad de Rioja, cerca al puente Tonchima; nos habíamos enterado que iba a ver paro agrario y mi hermano al enterarse que no iban a dejar pasar ningún vehículo se trasladó en moto lineal, pero al llegar cerca al puente Tonchima ya había iniciado el paro (...) mi hermano choco a la parte intermedia del trailer”, afirmó Melgar.
De inmediato fue trasladado hacia el Hospital II-1 de Rioja, donde después de diversos exámenes, los médicos indicaron que el también padre de familia tiene traumatismo en el tórax e insuficiencia respiratoria por lo que se encuentra con un ventilador mecánico y necesita un hospital de mayor complejidad en Lima para que evalúen una posible operación.
“Sí, ellos (Área de referencias del Hospital Rioja) han presentado a nivel nacional la aceptación de la referencia el cual nos indican que no cuentan con camas disponibles para poder recibirle. Mi hermano necesita cirugía de tórax, pero el hospital que nos acepte la referencia tiene que contar con UCI”, afirmó Melgar.
Melgar hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan aceptar la referencia de su hermano y aceptarlo debido a que su diagnóstico podría complicarse.
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