San Martín: niña que se cayó de escalera necesita urgente traslado a hospital de Lima

Desde la región San Martín, Kelly Isidro se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hija de tres años del Hospital II de Rioja a un establecimiento de salud de alta complejidad, en Lima, luego de que se golpeara la cabeza el último viernes tras caer por las escaleras en su vivienda, en el distrito de Nueva Cajamarca.

La menor sufrió una fractura en el cráneo y actualmente presenta complicaciones graves como un edema epidural e infecciones respiratorias que ponen en riesgo su vida, por lo que se requiere con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y una segunda operación.

Kelly Isidro dijo que se han enviado solicitudes de referencia al Instituto Nacional de Salud de San Borja y Breña y a otros hospitales, en Lima, pero aún no reciben una respuesta.