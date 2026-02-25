menu
San Martín: niña que se cayó de escalera necesita urgente traslado a hospital de Lima

Rotafono de RPP | Kelly Isidro hace un llamado al Ministerio de Salud para que atiendan a su hija de tres años, quien requiere una operación tras sufrir una fractura y un edema en el cráneo en el distrito Nueva Cajamarca, en la región San Martín.
| | Laura Urbina Saldaña
Kelly Isidro pide ayuda para que refieran a su hija a hospitales de alta complejidad en Lima.

| Fuente: Rotafono

Desde la región San Martín, Kelly Isidro se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su hija de tres años del Hospital II de Rioja a un establecimiento de salud de alta complejidad, en Lima, luego de que se golpeara la cabeza el último viernes tras caer por las escaleras en su vivienda, en el distrito de Nueva Cajamarca.

La menor sufrió una fractura en el cráneo y actualmente presenta complicaciones graves como un edema epidural e infecciones respiratorias que ponen en riesgo su vida, por lo que se requiere con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y una segunda operación.   

Kelly Isidro dijo que se han enviado solicitudes de referencia al Instituto Nacional de Salud de San Borja y Breña y a otros hospitales, en Lima, pero aún no reciben una respuesta. 

Madre pide ayuda 

Ante esta situación, la madre de familia pide la intervención del Ministerio de Salud para que atiendan con prontitud la referencia del Hospital II de Rioja. 

"Estoy necesitando ayuda para mi hijita que tiene 3 años, que tiene un diagnóstico de edema cerebral, hemorragia epidural y una insuficiencia respiratoria. Y lo que yo requiero y necesito con su urgencia es una cama UCI pediátrica en Lima, ya sea en el Instituto Nacional del Niño de San Borja o de Breña", solicitó.

La madre de familia denunció que la falta de ventiladores mecánicos y camas disponibles en los hospitales de Moyobamba y Tarapoto impide que la niña reciba la cirugía y el monitoreo necesarios, por eso que tampoco han aceptado la referencia.

"Las referencias ya se han mandado a nivel nacional, se han mandado a Moyobamba, a Tarapoto desde el día viernes, las cuales no nos aceptan. Moyobamba ha negado totalmente, Tarapoto igual. La excusa es que hay cama pediátrica en Moyobamba, pero no hay ventilador", explicó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Niña necesita ser trasladada Niña se cayó de escalera Rotafono San Martín INSN de San Borja INSN de Breña
