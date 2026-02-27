menu
Servicios públicos

San Martín: padre necesita una ambulancia para que su hijo pueda someterse a una resonancia

Rotafono de RPP | La cita para la resonancia magnética es el próximo dos de marzo. El Hospital Regional de San Martín le pidió que alquile una ambulancia con una enfermera para que su hijo sea trasladado.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Verlaine no cuenta con los medios económicos para realizar el traslado y hace un llamado al Ministerio de Salud para que pueda supervisar el caso de su menor hijo.

Verlaine Montenegro Fernández se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita una ambulancia para traslado de su hijo Jordy Montenegro, quien se encuentra internado en el Hospital II de Moyobamba, del Ministerio de Salud, y necesita realizarse una resonancia magnética en el Hospital Regional de San Martín. 

Según Verlaine, en el Hospital de Moyobamba no pueden hacerle el examen médico por no tener los implementos necesarios. Sin embargo, le realizaron una referencia al Hospital Regional de San Martín, pero nunca lo aceptaron.

Ante la desesperación de Verlaine, un familiar acudió al Hospital Regional de San Martín y ofreció pagar a las autoridades del centro de salud para que le lleven a cabo la resonancia, a pesar de que el joven estaba afiliado al Seguro Integral de Salud. Recién ahí le brindaron la cita para que el joven pueda pasar por el examen. 

“Soy una persona de bajos recursos económicos, pero, por ver la mejoría de mi hijo, hice un préstamo de dinero. En nada me sirve que mi paciente sea seguro SIS” ,afirmó Verlaine.

La preocupación de Verlaine es que ahora la cita de resonancia magnética es el próximo dos de marzo y le han pedido que alquile una ambulancia con una enfermera. El padre no cuenta con los medios económicos para realizar el traslado y hace un llamado al Ministerio de Salud para que pueda supervisar el caso de su menor hijo.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
SIS paciente traslado Rotafono RPP
