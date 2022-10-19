San Martín: piden trasladar a un hospital de Lima a policía herido tras ataque armado en el distrito de Awajún

Abdón Constantino Sánchez pide ayuda al Ministerio del Interior para que trasladen a su sobrino Luis Alberto Llatas Constantino, 32 años, un suboficial de tercera de la Policía Nacional, que fue atacado ayer a balazos en el distrito de Awajún, en la provincia de Rioja, en la región San Martín.

El policía y otros efectivos fueron heridos de bala cuando Hamilton Cahuaza Peas, señalado como el presunto atacante, asesinó de un disparo a un agricultor tras una discusión en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo.

Tras el crimen, los pobladores alertaron a la Policía. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el sujeto volvió a abrir fuego, provocando la muerte de un policía e hiriendo a otros tres efectivos.

Luis Alberto Llatas Constantino se encuentra internado en el Hospital de Moyobamba del Ministerio de Salud. El agente tiene tres balas alojadas en la espalda. Un proyectil está cerca de la vena aorta, por lo que se requiere su traslado a un hospital de alta complejidad.

Desde ayer se gestionó la referencia a la Sanidad de la Policía de Moyobamba, pero le han dicho que debe esperar porque hay otras emergencias que atender.

Abdón Constantino hace un llamado de ayuda al Ministerio del Interior para que su sobrino sea operado de emergencia, ya que las heridas de bala no le permiten mover los miembros inferiores.

La Policía Nacional realizó un operativo aéreo y logró capturar a Hamilton Cahuaza. Tras su detención, las fuerzas del orden le incautaron una escopeta y el arma del suboficial fallecido.