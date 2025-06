San Martín: piden traslado urgente al INEN a mujer con tumores en la piel

Angelina María Gutiérrez Linares, de 39 años, ha sido diagnosticada con tumores en la piel en el Hospital II de Tarapoto, del Ministerio de Salud, en la región San Martín, por lo que su familia pide, a través del Rotafono de RPP, el traslado urgente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima.

Desde el distrito de El Sauce, Idelgarda Linares solicitó ayuda al Minsa y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan atender a su hija, quien tiene múltiples tumores en la cara y varias partes del cuerpo.

“Quisiera que me ayuden para llevarla a mi hija a Lima, mi hija no se mueve, tiene mucho dolor, no puede caminar y la cara está inundada de tumores, su situación se complica y cada vez se empeora. Por favor, que me ayude la ministra de la Mujer y el gobierno, no tenemos recursos para trasladarla a Lima”, expresó la señora Idelgarda.

Necesita urgente atención

Según Idelgarda Linares, Angelina fue trasladada el 21 de mayo al Hospital II de Tarapoto, en la que, a pesar de las claras señales de la gravedad de la condición de su hija, fue rechazada para su internamiento y recibió un trato cruel por parte de un médico, quien diagnosticó a la paciente con neurofibromatosis, un trastorno genético que puede causar tumores en la piel, el sistema nervioso y otros tejidos.

La madre comentó que, en mayo de este año, su hija comenzó con un granito en la cara y luego salieron tumores en el rostro y en la cabeza. Al verla en ese estado, la llevó al centro de salud de El Sauce, pero no le brindaron una referencia al Hospital de Tarapoto, trasladándola por su cuenta al establecimiento de salud.

Señaló que su hija no ha sido sometida a exámenes, pero le han dicho que tiene cáncer a los huesos y solo le han dado un calmante en el Hospital II de Tarapoto, pero ella necesita atención especializada, ya que los tumores siguen expandiéndose en todo el cuerpo.

Idelgarda Linares indicó que han pedido en varias ocasiones la referencia del Hospital II de Tarapoto a los establecimientos especializados en Lima, pero no ha sido solicitado por el personal de salud, aduciendo que hay muchos casos a la espera de ser trasladados a la capital.