San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

Desde la región San Martín, Romel Ollaguez Díaz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el urgente traslado de su hijo André Alexis Ollaguez Pisco, de 15 años, quien necesita una operación para reparar el estómago perforado tras padecer una úlcera.

El padre de familia apela la ayuda del Ministerio de Salud y al de Educación para conseguir un traslado inmediato desde el Hospital II de Tarapoto hacia un establecimiento de salud de la capital.

“Pido apoyo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, para que mi hijo André Ollaguez, de 15 años, que se encuentra internado en cama UCI con ventilación mecánica, producto de una úlcera gástrica perforada”, solicitó.

Romel Ollaguez dijo que se requiere con prioridad una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Lima para que pueda ser atendido por cirujanos especializados en gastroenterología.

“Necesito una cama UCI en Lima en un hospital que tenga un especialista en cirujano gastro. Cada minuto, cada hora que pasa es un peligro más para su vida. Necesito apoyo, por favor”, exclamó.

André Ollaguez destaca académicamente en el Colegio de Alto Rendimiento, de Moyobamba, pero padece de una úlcera gástrica perforada, que pone en riesgo su salud. Su padre clama ayuda para salvarle la vida.

“Mi hijo está con ventilación mecánica. Por favor, quiero que me apoyen porque es un niño aplicado, es un niño que está estudiando en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Le pido apoyo al Ministerio de Educación”, expresó.