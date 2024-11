San Martín: pobladores piden ayuda para reparar colegio que perdió sus calaminas tras fuertes vientos

Padres de familia se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo, ya que hoy el colegio Dionisio Campos Chávez, ubicado en el distrito de Yantaló, región San Martín, amaneció con las calaminas destrozadas a causa de los fuertes vientos y lluvias producidos en los últimos días.



José Cabrera, presidente de la Apafa de la escuela, informó que los alumnos llegaron al promediar las 8 de la mañana y se dieron con la sorpresa de los daños de las 11 aulas, que albergan a un total de 300 escolares de primaria y secundaria.

Afirmó que el hecho se reportó desde ayer y aunque llamaron a Defensa Civil del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Moyobamba, aún no tiene una solución concreta.



“Desde ayer estamos llamando a Defensa Civil del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Moyobamba y no aparecen hasta este momento. Este fenómeno se ha dado desde ayer a las cuatro de la tarde, y desde ayer no han llegado hasta ahora para hacer un levantamiento de los daños que se han ocasionado”, cuestionó José Cabrera.



El dirigente dijo que Defensa Civil del Gobierno Regional indicó que iba a ir al colegio, pero hasta el cierre de este informe, aún no se encontraban en el lugar. Mientras tanto, los niños se están retirando a sus casas debido a que no pueden estudiar en esas condiciones.



Ante esta situación, los pobladores esperan que las autoridades correspondiente puedan brindar una solución cuanto antes debido a que los alumnos han perdido hoy sus clases y ya están próximos a cerrar el año escolar.