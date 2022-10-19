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San Martín: poste a pocos metros de un colegio está a punto de caer, advierte directora

Rotafono de RPP | La docente afirma que la situación empezó a complicarse desde hace cuatro meses, debido al desprendimiento de la base de la estructura.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La directora afirma que ha tratado de presentar su queja ante la Municipalidad pero indicaron que el caso no les compete.

La directora afirma que ha tratado de presentar su queja ante la Municipalidad pero indicaron que el caso no les compete.

La directora del colegio Divino Niño de Jesús, Estalia Acosta Terrones, se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir de un peligro para sus estudiantes, debido a un poste que está a punto de caer cerca del centro educativo, ubicado en el distrito de Tarapoto, región San Martín.

Desde hace cuatro meses, el poste de la empresa Wow, según cuenta la directora Estalia, se ha ido quedando sin una base fija, debido al desprendimiento de tierra que sujetaba el cimiento, debido a las fuertes lluvias.

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La directora afirma que ha tratado de presentar su queja ante la Municipalidad, pero indicaron que el caso no les compete. 

“Denuncio un poste de la empresa WOW que está a punto de caer en las instalaciones del colegio de niños Divino Niño Jesús. Por favor, es urgente ayudar con la denuncia antes que suceda un accidente. Puede caer el poste encima de los niños”, afirmó Estalia.

La directora hace un llamado a la empresa Wow para que puedan reubicar el poste que se encuentra a pocos metros de su colegio. Ella teme que esta estructura pueda caer y ocasionar consecuencias fatales. 

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