San Martín: poste a pocos metros de un colegio está a punto de caer, advierte directora

La directora afirma que ha tratado de presentar su queja ante la Municipalidad, pero indicaron que el caso no les compete.

“Denuncio un poste de la empresa WOW que está a punto de caer en las instalaciones del colegio de niños Divino Niño Jesús. Por favor, es urgente ayudar con la denuncia antes que suceda un accidente. Puede caer el poste encima de los niños”, afirmó Estalia.

La directora hace un llamado a la empresa Wow para que puedan reubicar el poste que se encuentra a pocos metros de su colegio. Ella teme que esta estructura pueda caer y ocasionar consecuencias fatales.