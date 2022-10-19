San Miguel: familia busca a perrito que desapareció hace más de una semana

Tigre es un perrito mestizo macho, tiene cuatro años, es de tamaño regular, de color gris de diseño atigrado con rayas negras.
Judith Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Tigre que se perdió el pasado 28 de junio tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Miguel.
Judith contó que el pasado lunes su perro salió de su casa ubicada en la cuadra dos de la calle Amalia Puga de Lozada, tras aprovechar que la puerta estaba entreabierta y no retornó más. Cuando los dueños de Tigre se dieron cuenta de su desaparición fueron a buscarlo por los alrededores pero no tuvieron éxito.
"Hace una semana Tigre desapareció, nosotros creemos que se ha ido tras una perrita en celo, estamos buscándolo por San Miguel, es un perrito muy cariñoso, los vecinos lo quieren un montón ", afirmó Judith.
Tigre es un perrito mestizo macho, tiene cuatro años, es de tamaño regular, de color gris de diseño atigrado con rayas negras. El día de su desaparición, Tigre no llevaba ningún collar puesto.
Judith se encuentra muy preocupada por su mascota por eso pide ayuda a la población para poder ubicarlo. Si usted lo ha visto, por favor llamar al 980 525 823.
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