San Miguel: piden resonancia magnética para adulto mayor con lesión vertebral severa

Luisa Saavedra Tamayo se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a EsSalud, a fin de que le practiquen una resonancia magnética a su esposo Ángel Olivos Rosillo, de 73 años, diagnosticado con una lesión vertebral severa, en el Hospital Alberto Barton de Essalud, en el Callao.

La señora Luisa solicita que EsSalud gestione dicho examen con urgencia para que su esposo Ángel inicie un tratamiento y rehabilitación que permita detener su deterioro físico.

“Por favor, estoy pidiendo que me ayuden en EsSalud para que le hagan lo más pronto posible la prueba de resonancia que necesita mi esposo para que le puedan hacer el tratamiento. Él está inválido, no puede moverse ni hacerse nada; necesita un tratamiento urgente”, expresó con preocupación Luisa.

La señora cuestionó que su esposo solo recibió analgésicos básicos desde enero a marzo de este año en lugar de diagnósticos precisos, a pesar de padecer una lesión vertebral severa que le ha quitado la movilidad.

“A mi esposo le vino un dolor a la altura de la nalga y el lumbar desde el mes de enero, pero todavía caminaba. Fuimos a emergencia y solamente le dieron calmante y lo regresaron, no le quisieron sacar ninguna prueba o placa pese a que yo les insistía. Posteriormente, en marzo, ha tenido que ir gritando para que recién lo internen en emergencia para observación. Ahí ya le han hecho las pruebas de tomografía y salió que tenía una lesión en una vértebra antigua que presionaba dos vértebras, lo cual le ocasionaba el dolor. Le dieron de alta al tercer día casi sin dolor gracias al tramadol, pero cuando fue a bajar ya no caminaba mi esposo”, relató.