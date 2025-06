San Miguel: vecinos molestos tras fallidos intentos de instalar gas natural en sus casas

Un grupo de vecinos del distrito limeño de San Miguel se comunicaron con el Rotafono de RPP debido a que se encuentran molestos tras reiterados intentos fallidos de colocar gas natural en un edificio ubicado en la avenida Bertolotto.



Desde inicios de enero de este año, los vecinos cuentan que habían comunicado a la Municipalidad sobre la instalación de gas natural en su edificio y consultaron que si era necesario presentar algún requerimiento y según indica una residente, el municipio les dijo que no.



“Nos dijeron (la Municipalidad) que no, que no era necesario ya que ellos no tenían competencia en proyectos aprobados por el Minem y Osinergmin, sin embargo, en febrero cuando la empresa inició la instalación, la Subgerencia de Obras Privadas la detuvo y nos mandó una comunicación y nos dijo que debíamos tener una licencia ”, afirmó la vecina.