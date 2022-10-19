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Santa Anita: acumulación de basura y olores nauseabundos en la parte posterior del Mercado Productores

Rotafono de RPP | Los vecinos de la urbanización Los Cedros, en Santa Anita reportaron que desde hace algunas semanas hay basura en la vía pública con presencia de bastantes insectos y roedores.
| | Victor Pacheco
Hay un cúmulo de basura tirada en el lado trasero del Mercado Productores

Hay un cúmulo de basura tirada en el lado trasero del Mercado Productores | Fuente: Rotafono

Los vecinos que viven en la urbanización Los Cedros, en el distrito limeño de Santa Anita se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace algunas semanas hay basura acumulada en la zona que da a la puerta posterior del Mercado Productores.

Los residentes de dicha urbanización que viven en ese lugar se han visto tremendamente afectados porque hay muchos desechos tóxicos tirados en plena vía pública, la cual emana olores nauseabundos que ingresan a las viviendas del lugar. 

Por eso, vecinas como la señora Luz Aguirre Yanac hace un pedido de ayuda a las autoridades responsables para que se hagan cargo de inmediato. Y es que la ciudadana comentó que se han acercado a la municipalidad para manifestar su reclamo, pero no han tenido ninguna respuesta positiva.

Bolsas de diferentes tipos y variedades de productos malogrados entre la basura

Bolsas de diferentes tipos y variedades de productos malogrados entre la basura | Fuente: Rotafono

Insectos y roedores en las casas

La mujer manifestó que hay varios insectos en la basura que está en la calle y también entran a los hogares aledaños. “En esta época hemos tenido que cerrar las ventanas para descansar. Hay niños, hay bebes, hay restaurantes, todo”, señaló. Los adultos mayores también se ven perjudicados con esta situación.

Luz Aguirre explicó que las familias tienen que trabajar y no pueden hacer todas las gestiones respectivas porque toma tiempo y la municipalidad les pone muchas trabas burocráticas. "Toda la basura del mercado lo almacenan ahí, a la espalda, en el cual de ahí reciclan y no es que se llevan la basura diariamente", sostuvo.

Los vecinos reiteraron su indignación porque este sitio de Santa Anita se ha convertido en un centro de acopio de basura. "Ellos deben llevar la basura a otro lugar donde no hay este casas ni viviendas", añadió la señora. Por eso, hacen esta denuncia pública, para que los responsables tomen acciones inmediatas, antes de que haya personas enfermedad.

Los vecinos de Los Cedros están hartos de que haya mucha basura acumulada

Los vecinos de Los Cedros están hartos de que haya mucha basura acumulada | Fuente: Rotafono

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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