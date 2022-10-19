Santa Anita: acumulación de basura y olores nauseabundos en la parte posterior del Mercado Productores

Los vecinos que viven en la urbanización Los Cedros, en el distrito limeño de Santa Anita se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace algunas semanas hay basura acumulada en la zona que da a la puerta posterior del Mercado Productores.

Los residentes de dicha urbanización que viven en ese lugar se han visto tremendamente afectados porque hay muchos desechos tóxicos tirados en plena vía pública, la cual emana olores nauseabundos que ingresan a las viviendas del lugar.

Por eso, vecinas como la señora Luz Aguirre Yanac hace un pedido de ayuda a las autoridades responsables para que se hagan cargo de inmediato. Y es que la ciudadana comentó que se han acercado a la municipalidad para manifestar su reclamo, pero no han tenido ninguna respuesta positiva.

