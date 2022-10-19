Santa Anita: familia busca a adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida

Clardisel Andreina Fonseca Briceño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Clardymar Peña Fonseca, de 14 años, quien se perdió el pasado 7 de julio cuando iba rumbo a su colegio ubicado en el distrito limeño de Santa Anita.

El hecho se dio al promediar las siete de la mañana, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Alameda Segunda Etapa y se dirigió a su colegio Virgen del Carmen, que queda a pocas cuadras de la calle Augusto Salazar.

Sin embargo, con el pasar de las horas, Clardymar no volvió a casa y su madre se comunicó con las autoridades de su colegio, quienes le indicaron que no había acudido al colegio.