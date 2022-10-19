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Santa Anita: familia busca a adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida

Rotafono de RPP | La madre encontró en el celular de la menor conversaciones con un hombre de 33 años a quien habría conocido en sus talleres de repostería.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Clardymar Peña Fonseca tiene 14 años, mide 1.58 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos verdes, tez blanca y cabellos castaños claros.

Clardymar Peña Fonseca tiene 14 años, mide 1.58 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos verdes, tez blanca y cabellos castaños claros.

Clardisel Andreina Fonseca Briceño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Clardymar Peña Fonseca, de 14 años, quien se perdió el pasado 7 de julio cuando iba rumbo a su colegio ubicado en el distrito limeño de Santa Anita.

El hecho se dio al promediar las siete de la mañana, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Alameda Segunda Etapa y se dirigió a su colegio Virgen del Carmen, que queda a pocas cuadras de la calle Augusto Salazar.

Sin embargo, con el pasar de las horas, Clardymar no volvió a casa y su madre se comunicó con las autoridades de su colegio, quienes le indicaron que no había acudido al colegio.

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Características de la desaparecida

Clardymar Peña Fonseca tiene 14 años, mide 1.58 metros, de contextura gruesa, nariz recta, ojos verdes, tez blanca y cabellos castaños claros. La última vez que se le vio la menor vestía un buzo de color negro y una chompa de color crema. 

Clardisel se encuentra muy preocupada por la seguridad de su hija debido a que antes de que la adolescente desapareciera encontraron en el celular de la menor conversaciones con un hombre de 33 años a quien habría conocido en sus talleres de repostería. Si usted la ha visto, por favor llamar al 929 047 634 o al número de la policía al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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