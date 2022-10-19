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Santa Rosa: piden traslado de madre de familia con cáncer de ovarios al INEN

Rotafono de RPP | Lidia Alejandría Ramos se encuentra internada en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra. Su hijo pide ayuda para su pronta evacuación a un establecimiento más especializado.
| | Laura Urbina Saldaña
La paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra.

La paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra. | Fuente: Difusión.

Walter Fernes Alejandría se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su madre Lidia Alejandría Ramos, de 47 años, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en el distrito limeño de Surquillo, para el tratamiento especializado contra el cáncer de ovarios y complicaciones pulmonares. 

La paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra del Ministerio de Salud, pero el establecimiento carece del equipo especializado necesario para tratar su grave condición.

“Mi mamá tiene problemas en los pulmones y cáncer de ovario. Ella se estaba haciendo la quimioterapia, pero parece que algunos fármacos han afectado demasiado su salud. Ya son casi 7 días que se encuentra en UCI y necesitamos referirla al INEN”, explicó.

Walter Fernes solicita el apoyo del Ministerio de Salud para agilizar el proceso de traslado hacia los centros hospitalarios de mayor complejidad, como el INEN o el Hospital Cayetano Heredia, en Cercado de Lima, a fin de evitar un desenlace fatal.

“Ella pasó la primera quimioterapia y le chocó fuerte por eso lo llevamos de emergencia al hospital, pero queremos la referencia a Neoplásicas donde ven problemas de cáncer y no nos quieren dar. Su salud está empeorando porque solamente le están poniendo inyecciones para el dolor”, expresó preocupado. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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