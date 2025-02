Santa Rosa: vecinos reportan cúmulos de basura en la Urbanización Alameda

Vecinos de la Urbanización Alameda se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar grandes cúmulos de basura en la zona, que no son recogidos a tiempo.



Según un vecino de la zona, los camiones de basura pasan por el distrito, pero no llegan a ingresar a la urbanización Alameda porque se argumenta que no hay pase debido a que las rejas estarían cerradas. Sin embargo, explicó que estas especies de tranqueras están abiertas todo el día.



“Los carros basureros no entran a la urbanización, ponen muchas negativas, dicen que esta cerradas las puertas pero esas puertas siempre están abiertas (...) muchos meses atrás está la basura botada, eso trae pestilencia, roedores”, afirmó el residente.