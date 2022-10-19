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Se restablece suministro de GNV: taxistas reportan que grifos de Lima ya venden el combustible

Rotafono de RPP | Conductores informan que los grifos ya están comercializando GNV en varios distritos de Lima, tras reparación total del ducto de Camisea, en la región Cusco.
| | Laura Urbina Saldaña
Conductores de vehículos hacen filas para abastecerse del combustible.
Conductores de vehículos hacen filas para abastecerse del combustible.

A través del Rotafono de RPP, taxistas y conductores reportan que los grifos ya están vendiendo el Gas Natural Vehicular (GNV) en varios distritos de Lima, tras la reparación total de los ductos de Camisea, situados en Megantoni, región de Cusco.

El combustible se comercializa en las estaciones de Surco, Chorrillos, San Miguel, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, Cercado de Lima, entre otros, según informaron transportistas al Rotafono de RPP.

El metro cúbico de GNV se oferta entre 1.51 y 1.89 soles en varios grifos. Durante la crisis se expendía a más de 4 soles.

"Estoy en el grifo Primax y aquí están vendiendo GNV a 1.89 soles, antes estaba 1.55 soles. Hay filas de vehículo, caballero, hay que esperar la cola", dijo un conductor con alivio. 

Se ha iniciado la recuperación progresiva del suministro

Tras el anuncio de las autoridades del gobierno, que confirmaron la culminación de las labores de reparación en el ducto de gas natural por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), Cálidda informa a sus usuarios de Lima y Callao que se ha iniciado la recuperación progresiva del suministro en los sectores que mantenían restricciones.

"Desde hoy a las 10 de la mañana se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos, incluye taxis, cúster, mototaxis, entre otros, quedando restablecido el 100 % de dicho servicio y sin restricciones en todas las estaciones de servicio", se precisó. 

"De esta manera, queda restablecido el suministro para todos los vehículos, tanto livianos como pesados, que usan GNV en Lima y Callao", se lee en el comunicado.


El GNV se vende a 1.69 soles en algunos grifos de Lima.
El GNV se vende a 1.69 soles en algunos grifos de Lima.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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