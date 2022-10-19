menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

Rotafono de RPP | Rebeca contó que desde el martes 19 no contaban con luz, pero que después de hacer su pedido público a través del Rotafono el servicio eléctrico se restableció.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rebeca agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de su caso.

Rebeca agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de su caso.

Rebeca Perez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que se restableció el servicio de luz después de casi 72 horas en la cuadra uno del jirón Cañete ubicado en el Cercado de Lima.

Rebeca contó que desde el martes 19 no contaban con luz pero que después de hacer su pedido público a través del Rotafono, el servicio eléctrico se restableció el viernes 22 de mayo, al promediar las nueve de la mañana. 

“Rotafono de Radio Programas del Perú estoy muy agradecida por la difusión del hecho de que no hubo luz en el jirón Cañete. Tres días, casi cuatro, sin luz, sin tomar en cuenta las necesidades de las personas que viven allí. Una vez más Rotafono de RPP cumplió, gracias”, afirmó Rebeca. 

Te recomendamos
Hospital Sergio Bernales: piden conseguir materiales de operación para madre de familia que fue atacada por un perro

Hospital Sergio Bernales: piden conseguir materiales de operación para madre de familia que fue atacada por un perro

 San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras escapar de casa

San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras escapar de casa

¿Qué otros distritos estuvieron sin luz? 

Al Rotafono de RPP, llegaron reportes desde el distrito de La Perla, en el Callao, Cercado de Lima y Los Olivos, siendo este último aún en el que el equipo técnico de Pluz Perú trabaja para que los residentes cuenten con el servicio eléctrico.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Rotafono Cercado de Lima Rotafono RPP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

 Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

 SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

 Hospital Sergio Bernales: piden conseguir materiales de operación para madre de familia que fue atacada por un perro

Hospital Sergio Bernales: piden conseguir materiales de operación para madre de familia que fue atacada por un perro
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot