Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

Rebeca Perez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que se restableció el servicio de luz después de casi 72 horas en la cuadra uno del jirón Cañete ubicado en el Cercado de Lima.



Rebeca contó que desde el martes 19 no contaban con luz pero que después de hacer su pedido público a través del Rotafono, el servicio eléctrico se restableció el viernes 22 de mayo, al promediar las nueve de la mañana.



“Rotafono de Radio Programas del Perú estoy muy agradecida por la difusión del hecho de que no hubo luz en el jirón Cañete. Tres días, casi cuatro, sin luz, sin tomar en cuenta las necesidades de las personas que viven allí. Una vez más Rotafono de RPP cumplió, gracias”, afirmó Rebeca.

