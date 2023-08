Sede principal de Sedapal en Comas fue clausurada por municipio

Deuda millonaria





Carolina Ñiquen Torres, representante de asuntos legales de Sedapal, calificó como un abuso el cierre del local que atiende a más de 450 mil usuarios.

En declaraciones a RPP Noticias, la abogada aseguró que la municipalidad de Comas le debe a Sedapal 6 millones de soles por el servicio de agua. “Desde febrero a julio le hemos enviado cartas para darles facilidades de fraccionamiento, pero el alcalde no tiene mayor interés”, aseguró.

La abogada alertó que los camiones cisterna no podrán salir a ayudar a la población en caso se produzca un incendio. “Sedapal tiene las manos atadas ante un incendio o un atoro, no podemos sacar nuestras unidades por la clausura”, lamentó.

Agregó que presentarán sus descargos, pero la municipalidad tiene 15 a 30 días para responder por lo que temen que la sede permanezca cerrar sin poder realizar los cobros de los recibos ni atender las quejas de los clientes.