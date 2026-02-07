Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

Nelly Choquehuanca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que necesita recuperar las pastillas que forman parte de su tratamiento médico y que se encontraban en su módulo, el cual fue incautado por personal de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por pertenecer al comercio informal.

El pasado viernes 6 de febrero, aproximadamente a las 4:45 p. m., mientras la mujer de 55 años se dirigía a los servicios higiénicos y luego a entregar un pedido, el personal municipal incautó el módulo ubicado en la cuadra ocho del jirón Andahuaylas 898, en la zona de Mesa Redonda.

Al regresar al lugar, Choquehuanca se puso muy nerviosa y suplicó que no se llevaran su herramienta de trabajo; sin embargo, el módulo fue retirado. Con el paso de las horas, la mujer, quien se encuentra en condición de discapacidad, se percató de que las pastillas para su tratamiento de osteoporosis y artrosis no estaban.

“Me fue incautado mi módulo. Hoy en día tengo doble discapacidad, física y mental. Les pido por favor que me entreguen mis pastillas porque soy una persona medicada y necesito estar estable para mantener a mi hija, que es menor de edad”, declaró Nelly.