Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

Rotafono de RPP | Nelly Choquehuanca, que padece trastornos depresivos, bipolaridad y secuelas de poliomielitis, fue elegida niña símbolo de la Teletón. Actualmente labora como comerciante ambulante en Mesa Redonda, donde su módulo fue incautado debido a que no tenía permiso municipal. Las pastillas son vitales para su tratamiento.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Nelly Choquehuanca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que necesita recuperar las pastillas que forman parte de su tratamiento médico y que se encontraban en su módulo, el cual fue incautado por personal de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por pertenecer al comercio informal.

El pasado viernes 6 de febrero, aproximadamente a las 4:45 p. m., mientras la mujer de 55 años se dirigía a los servicios higiénicos y luego a entregar un pedido, el personal municipal incautó el módulo ubicado en la cuadra ocho del jirón Andahuaylas 898, en la zona de Mesa Redonda.

Al regresar al lugar, Choquehuanca se puso muy nerviosa y suplicó que no se llevaran su herramienta de trabajo; sin embargo, el módulo fue retirado. Con el paso de las horas, la mujer, quien se encuentra en condición de discapacidad, se percató de que las pastillas para su tratamiento de osteoporosis y artrosis no estaban.

“Me fue incautado mi módulo. Hoy en día tengo doble discapacidad, física y mental. Les pido por favor que me entreguen mis pastillas porque soy una persona medicada y necesito estar estable para mantener a mi hija, que es menor de edad”, declaró Nelly.

Posteriormente, la afectada acudió al carromato de la Municipalidad de Lima, donde solicitó sus medicamentos. Solo le entregaron Clonazepam y una autoridad de la comuna le indicó que regresara al día siguiente para recibir el resto de sus pastillas.

No obstante, al volver a consultar hoy, le informaron que sí se las entregarían; sin embargo, hasta el cierre de este informe, la mujer no ha recuperado su medicación completa.

¿Quién es Nelly Choquehuanca?

Nelly Choquehuanca fue elegida niña símbolo de la Teletón en 1982, y su participación fue clave en la cobertura del evento en aquel entonces. Actualmente, es madre de dos hijos.

La afectada padece trastornos depresivos, bipolaridad y secuelas de poliomielitis. En la actualidad, con ayuda de un amigo, vende funkos y ropa de material suplex en la cuadra ocho del jirón Andahuaylas, debido a que presenta una fractura en la pierna izquierda.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Teletón comerciante ambulante discapacidad Rotafono Municipalidad de Lima
