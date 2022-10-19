SJL: suspenden clases tras aniego en inmediaciones del colegio Fe y Alegría

Una ciudadana informó que el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. de este domingo, cuando una tubería de un tanque de Sedapal se rompió.
Estudiantes del colegio Fe y Alegría N° 25, ubicado en la zona de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, no podrán asistir hoy a clases presenciales debido a la inundación que afecta las instalaciones tras el aniego de agua potable ocurrido ayer en las inmediaciones de la institución educativa.
La directora del plantel, Flor Salas, informó que se han suspendido las clases presenciales hasta el martes 26 de mayo y las virtuales se realizarán a partir del miércoles. La funcionaria mostró su preocupación por la situación que atraviesan sus dos mil alumnos e hizo un llamado a los líderes de otros colegios que se encuentran cerca para que puedan recibir a los escolares.
“Tenemos todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, con tres turnos: mañana, tarde y noche. Toda la comunidad educativa nos estamos viendo muy afectados, en otra aula, alrededor de 100 computadoras en total, en maquinaria de cocina, todo ha colapsado”, afirmó la directora.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dijo que se aplicará una sanción de cerca de medio millón de soles a la empresa responsable del hecho.
Sedapal comunicó que ya había activado su póliza de seguro tras la rotura de tubería en el cruce de las avenidas Machu Picchu y Liberación, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Una ciudadana informó que el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. de este domingo, cuando una tubería de un tanque de Sedapal se rompió y empezó a inundar el interior del colegio.
Diversos padres de familia llamaron al Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación por los perjuicios que iba a ocasionar esta inundación.
A través de un comunicado, Sedapal indicó que ya había activado su póliza de seguro tras la rotura de tubería en el cruce de las avenidas Machu Picchu y Liberación, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.