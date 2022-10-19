SJL: suspenden clases tras aniego en inmediaciones del colegio Fe y Alegría

¿Cuándo sucedió el aniego?



Una ciudadana informó que el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. de este domingo, cuando una tubería de un tanque de Sedapal se rompió y empezó a inundar el interior del colegio.

Diversos padres de familia llamaron al Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación por los perjuicios que iba a ocasionar esta inundación.



A través de un comunicado, Sedapal indicó que ya había activado su póliza de seguro tras la rotura de tubería en el cruce de las avenidas Machu Picchu y Liberación, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

