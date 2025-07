SJM: adulto mayor con várices pide ayuda para ser operado en el Hospital María Auxiliadora

Según Eusebio, le indicaron que la demora se debía a que las máquinas, que se utilizaban en la intervención, estaban malogradas y que demorarían aún tres meses en arreglarse.



“Yo estoy en tratamiento en el Hospital María Auxiliadora y resulta que ya vengo tratando dos años, pero al final terminé mi tratamiento y el doctor me dijo, para el mes de mayo, que me iba a operar los pies (...) y cuando voy ahora, me dicen que todavía no programan”, afirmó el señor Eusebio-



Eusebio espera que las autoridades de salud del Hospital María Auxiliadora puedan ayudarlo para conseguir la operación a fin de tratar sus várices internas, pues le preocupa que su estado de salud empeore y ya ha empezado a tener problemas para caminar.