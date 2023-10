SJM: usuarios se ven afectados por huelga de EsSalud y no reciben atención en laboratorio de policlínico

Usuarios del Centro de Atención Primaria III de San Juan de Miraflores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que a un grupo de pacientes se les está negando la atención, pese a tener cita y haber llegado con anticipación del horario indicado. Esto se debería a la falta de personal causado por la huelga indefinida de EsSalud.

Pacientes tenían cita en el área de toma de muestra, entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m. de este 14 de octubre. Según su versión, fueron avisados a último momento de que debían acudir al policlínico para realizarse sus análisis de sangre. Sin embargo, no fueron atendidos.

Ellos aseguraron que el personal del centro de salud argumentó que no se les atiende por haber llegado tarde y por no tener ticket de atención. Además, el encargado del laboratorio del policlínico indicó que esto se debe a la falta de personal por la huelga indefinida del personal de EsSalud.

Una de las usuarias afectadas es Dora Luz Aliaga Cruz, quien viajó hasta Lima desde Cerro de Pasco para realizarse esta muestra de sangre. La paciente afirmó haber llegado con anticipación a su cita, junto con otros usuarios. Pese a ello, se les negó la atención a al menos diez pacientes y les cerraron las puertas del laboratorio.

“Nosotros hemos llegado antes de las 7 de la mañana para sacarnos nuestro examen de sangres, sin embargo, antes de las 7 cerraron la puerta [del laboratorio] diciendo que ya dieron ticket antes, pero no lo han hecho”, declaró Dora.

Dora volverá a Cerro de Pasco sin haber podido realizarse su muestra de sangre, habiendo gastado en viajar a Lima, para finalmente no haber recibido la atención que necesitaba.

Entre los pacientes que esperaban ser atendidos, se encontraban madres de familia con menores recién nacidos.

Los usuarios afectados esperan que EsSalud tome cartas en el asunto y solicitan una pronta reprogramación para su análisis.