SMP: adulta mayor con artrosis en la rodilla y bastón realiza larga fila para conseguir cita en el Hospital Cayetano Heredia

Ana María Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP, para denunciar que desde hace tres meses se encuentra esperando tomarse un examen de rayos X en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según la mujer, la orden para realizarse este examen se la dieron el pasado 17 de diciembre del 2025, pero hasta ahora no consigue cita. La señora indica que no es la única paciente en espera, pues en la fila hay otros adultos mayores y niños que atraviesan una situación parecida.

“Viera las enormes colas que hay, están vulnerando nuestro derecho de ocasionar caos con esa actitud, incluso no respetan a las personas que tienen necesidad de sus rayos X y que son discapacitados, entre estos, yo también, porque utilizo bastón para caminar, esperando a que me operen de una rodilla”, afirmó Ana María Mendoza.