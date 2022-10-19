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SMP: adulta mayor con artrosis en la rodilla y bastón realiza larga fila para conseguir cita en el Hospital Cayetano Heredia

Según la paciente, la orden de rayos X, se la dieron el pasado 17 de diciembre del 2025, pero hasta ahora no ha conseguido la cita en el Hospital Cayetano Heredia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ana María Mendoza indica que no es la única afectada en ello y hay muchos pacientes que también esperan realizar este trámite.

Ana María Mendoza indica que no es la única afectada en ello y hay muchos pacientes que también esperan realizar este trámite.

Ana María Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP, para denunciar que desde hace tres meses se encuentra esperando tomarse un examen de rayos X en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según la mujer, la orden para realizarse este examen se la dieron el pasado 17 de diciembre del 2025, pero hasta ahora no consigue cita. La señora indica que no es la única paciente en espera, pues en la fila hay otros adultos mayores y niños que atraviesan una situación parecida.

“Viera las enormes colas que hay, están vulnerando nuestro derecho de ocasionar caos con esa actitud, incluso no respetan a las personas que tienen necesidad de sus rayos X y que son discapacitados, entre estos, yo también, porque utilizo bastón para caminar, esperando a que me operen de una rodilla”, afirmó Ana María Mendoza. 

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Ana María Mendoza afirma que su rodilla derecha es la más afectada y posiblemente necesite una prótesis, por lo que el doctor le ha solicitado estos exámenes para ver el estado de su enfermedad.

La mujer hizo un llamado a las autoridades de Salud, a la espera de que la situación de entrega de citas mejore, pues indica que no es la única afectada y hay muchos pacientes que también esperan realizar este trámite.

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