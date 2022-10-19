SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular

El señor José Puma se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, ya que, luego de ello, logró encontrar a su madre, Isabel Callata Vilca de Puma, de 73 años, quien estuvo tres días desaparecida. La señora sufrió un accidente vehicular mientras iba rumbo a una cita médica.

La mañana del miércoles, 7 de enero, representantes de una clínica de Independencia se comunicaron con José Puma y le comunicaron que su madre iba a ser dada de alta. José, bastante emocionado, fue rápidamente al centro de salud.

Cuando Jose llegó a la clínica, protagonizó un lindo reencuentro con su madre; y ambos sellaron el momento con un tierno abrazo.

“Con alegría, con emoción, llorando; me dice que hoy sale de alta y preguntó cómo ha salido de alta, porque ella no tiene seguro ni en clínica; y me indican que había sido un accidente fuerte. Ella, gracias a un milagro, está viva. Gracias a Dios, estoy bien. Nos abrazamos”, afirmó José.