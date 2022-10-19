menu
SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular

Rotafono de RPP | La mujer, de 73 años, desapareció el pasado 5 de enero, cuando salió de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Isabel Callata vestía una falda de color rojo, una blusa de color azul manga larga y zapatos de color negro.

Isabel Callata vestía una falda de color rojo, una blusa de color azul manga larga y zapatos de color negro.

El señor José Puma se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, ya que, luego de ello, logró encontrar a su madre, Isabel Callata Vilca de Puma, de 73 años, quien estuvo tres días desaparecida. La señora sufrió un accidente vehicular mientras iba rumbo a una cita médica.

La mañana del miércoles, 7 de enero, representantes de una clínica de Independencia se comunicaron con José Puma y le comunicaron que su madre iba a ser dada de alta. José, bastante emocionado, fue rápidamente al centro de salud.

Cuando Jose llegó a la clínica, protagonizó un lindo reencuentro con su madre; y ambos sellaron el momento con un tierno abrazo.

“Con alegría, con emoción, llorando; me dice que hoy sale de alta y preguntó cómo ha salido de alta, porque ella no tiene seguro ni en clínica; y me indican que había sido un accidente fuerte. Ella, gracias a un milagro, está viva. Gracias a Dios, estoy bien. Nos abrazamos”, afirmó José.

La Victoria: piden trasladar a un hospital a adulta mayor que sufrió accidente | Ministerio de Salud

 San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a menor de 15 años

Según José Puma, su madre tomó un bus de transporte público y la unidad se volcó en ruta en la avenida Angélica Gamarra, Luego, los pasajeros fueron trasladados a diversos centros de salud.

¿Cómo se perdió Isabell?

Días atrás, José Puma se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su madre, Isabel Callata Vilca de Puma (73), quien se perdió el pasado 5 de enero, luego de salir de su vivienda, en San Martín de Porres, para dirigirse a un establecimiento de salud. 
El hecho se dio al promediar las seis de la mañana, cuando la mujer salió de su hogar, ubicado en el jirón Antenor Orrego, con dirección al Policlínico Fiori de EsSalud.

La mujer de 73 años fue al policlínico Fiori a sacar una cita en la especialidad de Oftalmología, para tratar sus cataratas avanzadas que padece. Sin embargo, con el pasar de las horas la señora, nunca llegó a casa.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
SMP adulta mayor desaparecida Rotafono
Surco: vecinos denuncian aniego sin atención desde hace 10 días

 Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

 Peruanos piden ayuda tras estar varados casi cinco días por bloqueos en La Paz

 Piden ayuda para que joven de 33 años, con tumor cerebral sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

