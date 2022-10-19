SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular

Isabel Callata vestía una falda de color rojo, una blusa de color azul manga larga y zapatos de color negro.
El señor José Puma se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, ya que, luego de ello, logró encontrar a su madre, Isabel Callata Vilca de Puma, de 73 años, quien estuvo tres días desaparecida. La señora sufrió un accidente vehicular mientras iba rumbo a una cita médica.
La mañana del miércoles, 7 de enero, representantes de una clínica de Independencia se comunicaron con José Puma y le comunicaron que su madre iba a ser dada de alta. José, bastante emocionado, fue rápidamente al centro de salud.
Cuando Jose llegó a la clínica, protagonizó un lindo reencuentro con su madre; y ambos sellaron el momento con un tierno abrazo.
“Con alegría, con emoción, llorando; me dice que hoy sale de alta y preguntó cómo ha salido de alta, porque ella no tiene seguro ni en clínica; y me indican que había sido un accidente fuerte. Ella, gracias a un milagro, está viva. Gracias a Dios, estoy bien. Nos abrazamos”, afirmó José.
Según José Puma, su madre tomó un bus de transporte público y la unidad se volcó en ruta en la avenida Angélica Gamarra, Luego, los pasajeros fueron trasladados a diversos centros de salud.
Días atrás, José Puma se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su madre, Isabel Callata Vilca de Puma (73), quien se perdió el pasado 5 de enero, luego de salir de su vivienda, en San Martín de Porres, para dirigirse a un establecimiento de salud.
El hecho se dio al promediar las seis de la mañana, cuando la mujer salió de su hogar, ubicado en el jirón Antenor Orrego, con dirección al Policlínico Fiori de EsSalud.
La mujer de 73 años fue al policlínico Fiori a sacar una cita en la especialidad de Oftalmología, para tratar sus cataratas avanzadas que padece. Sin embargo, con el pasar de las horas la señora, nunca llegó a casa.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.