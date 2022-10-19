SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

“Semanas reiterativas, venimos teniendo fluctuaciones de luz, del voltaje de la corriente; y llega momentos en que se corta totalmente la luz y ya en reiteradas ocasiones hemos reclamado a la empresa Pluz Perú y, si bien es cierto vienen a solucionarlo, un grupo de técnicos a arreglar el problema, pero problema vuelve a suceder”, afirmó Wilfredo Bardales.

Wilfredo hizo un llamado a las autoridades, para que puedan solucionar el problema, pues sus alimentos se siguen malogrando al no refrigerarse bien; y temen que electrodomésticos se malogren a raíz del servicio fluctuante. Asimismo, el vecino indica que ya hizo la denuncia ante Osinergmin.

Rotafono se comunicó con el área de prensa de Plus Perú para solicitar información sobre el problema que aqueja a los vecinos de la urbanización Señor de los Milagros, pero hasta el cierre de este informe quedamos a la espera de la respuesta.