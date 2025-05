Soldador pide que se agilice compra de insumos para operación en el Hospital Cayetano

Jimmy Erick Zegarra Estrada, de 48 años, es un soldador que necesita operarse de la cadera y de la pierna derecha en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito limeño de San Martín de Porres.

A través del Rotafono de RPP, el paciente contó que el accidente de tránsito ocurrió el 20 de abril en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Universitaria cuando se movilizaba en una motocicleta. El conductor de un auto que se pasó la luz roja del semáforo lo atropelló siendo trasladado al Hospital Cayetano.

Jimmy Zegarra se encuentra preocupado porque corre el riesgo de perder su pierna derecha si no es intervenido lo más pronto posible. El principal problema es que el mencionado centro hospitalario no cuenta con clavos, tornillos, placas y otros materiales esenciales para su operación, los cuales están valorizados en más de seis mil soles.

El personal de salud le ha recomendado que se opere de manera particular porque la adquisición de los implementos tardará entre cuatro y cinco meses, pero no cuenta con los medios económicos para hacerlo.

Jimmy comentó que necesita la operación con urgencia debido a que la fractura se produjo sobre una fractura anterior y corre el riesgo de perder la pierna si no se opera pronto, por eso pide ayuda al Ministerio de Salud.