Adulto que sufrió accidente hace casi un mes en la Panamericana Sur necesita cama para ser operado [VIDEO]

Familia pide cama urgente

Los familiares están en desesperados porque el hospital Almenara no lo ha aceptado y el Casimiro Ulloa no puede tratarlo porque no posee las condiciones para hacerlo. Del mismo modo, señalaron que hicieron la denuncia respectiva contra el hombre que iba al volante de la camioneta que lo atropelló y que no ha asumido responsabilidad alguna.

Por dicha razón, exhortan a que las autoridades de salud agilicen los trámites correspondientes para encontrarle una cama al señor Juan Carlos y, de esta manera, sea operado lo más rápido posible. Asimismo, exigen que hagan las investigaciones del caso y dar con el presunto responsable y que sea sancionado.