Servicios públicos

Surco: alertan que cúmulos de basura exponen escolares al riesgo de ser atropellados

Rotafono de RPP | Vecinos informan que desconocidos arrojan desmonte, maleza e incluso casas prefabricadas en el jirón Parque Alto, en Surco.
| | Laura Urbina Saldaña
"Estamos cruzando la pista en medio de la basura, exponiéndonos a que nos atropellen", expresó una vecina. | Fuente: Rotafono

Vecinos de la cuadra cinco de jirón Parque Alto se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que hace cuatro días desconocidos arrojan cúmulos de escombros y basura que ha invadido un área contigua a su condominio, situado en el distrito limeño de Surco.

Katya Larrea dijo que esta situación genera un peligro constante, ya que la acumulación de desperdicios obliga a los vecinos, incluidos niños que van al colegio, a cruzar la calle y exponerse a ser atropellados.

“Es indignante vivir así, es una inmundicia y encima tiran esas cosas. Estamos cruzando la pista en medio de la basura, exponiéndonos a que nos atropellen. No se puede ni cruzar la pista. Tenemos niños que los llevamos al colegio y estamos así en ese peligro todos los días”, expresó indignada.

Otro vecino también detalló que este terreno es utilizado como basurero clandestino para arrojar desmonte, maleza e incluso casas prefabricadas.

“Desde el día jueves, desconocidos que usualmente botan desmonte en menor cantidad en este terreno de pared blanca han dejado una cantidad inmensa de maleza e incluso una casa prefabricada, pero otras veces tiran artículos de construcción, ladrillos, bolsas de cemento, desmonte en general que vienen desde otros lados de Surco y de Barranco”, precisó.

Los pobladores piden la intervención inmediata de la Municipalidad Distrital de Surco, pues comentan que la basura sigue aumentando. Indican que han intentado contactarse con Alerta Surco, la comuna y Serenazgo, pero no hay recibido una respuesta.

Vecinos denuncian que la zona se ha convertido en un basurero clandestino, donde se arroja desmonte, maleza y casas prefabricadas.

| Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
| Fuente: Rotafono
