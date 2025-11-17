Surco: alertan que cúmulos de basura exponen escolares al riesgo de ser atropellados

Vecinos de la cuadra cinco de jirón Parque Alto se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que hace cuatro días desconocidos arrojan cúmulos de escombros y basura que ha invadido un área contigua a su condominio, situado en el distrito limeño de Surco.

Katya Larrea dijo que esta situación genera un peligro constante, ya que la acumulación de desperdicios obliga a los vecinos, incluidos niños que van al colegio, a cruzar la calle y exponerse a ser atropellados.

“Es indignante vivir así, es una inmundicia y encima tiran esas cosas. Estamos cruzando la pista en medio de la basura, exponiéndonos a que nos atropellen. No se puede ni cruzar la pista. Tenemos niños que los llevamos al colegio y estamos así en ese peligro todos los días”, expresó indignada.

Otro vecino también detalló que este terreno es utilizado como basurero clandestino para arrojar desmonte, maleza e incluso casas prefabricadas.

“Desde el día jueves, desconocidos que usualmente botan desmonte en menor cantidad en este terreno de pared blanca han dejado una cantidad inmensa de maleza e incluso una casa prefabricada, pero otras veces tiran artículos de construcción, ladrillos, bolsas de cemento, desmonte en general que vienen desde otros lados de Surco y de Barranco”, precisó.

Los pobladores piden la intervención inmediata de la Municipalidad Distrital de Surco, pues comentan que la basura sigue aumentando. Indican que han intentado contactarse con Alerta Surco, la comuna y Serenazgo, pero no hay recibido una respuesta.