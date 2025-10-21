menu
Surco: conductores reportan congestión vehicular en la zona de Los Viñedos de Surco

Rotafono de RPP | Según la vecina de Surco, los vehículos se demorarían hasta 50 minutos en transitar solamente cinco cuadras.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jenifer Ñahui Lopez espera que las autoridades puedan descongestionar la zona.
Jenifer Ñahui Lopez espera que las autoridades puedan descongestionar la zona.

Jenifer Ñahui Lopez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia ante la enorme congestión vehicular suscitada en la zona de Los Viñedos, en el distrito limeño de Surco.

Desde hace un mes aproximadamente, la ciudadana notó un incremento del tráfico en dirección de Los Viñedos hasta La Bolichera. Según la vecina, se demoraría hasta 50 minutos en transitar solamente cinco cuadras. 

“Para informarles, el tráfico que se está haciendo desde Viñedos hasta la Bolichera, todo por la Vía Expresa Sur. Hay uno o dos policías máximo, que dan preferencia a los que vienen por la Vía Expresa, y están haciendo una congestión vehícular de los que vienen desde Viñedos hasta Bolichera. Los vecinos ya cierran las calles por los autos se meten… para cortar la ruta”, afirmó.

Jenifer Ñahui pide ayuda a las autoridades correspondientes para que puedan acudir y llamar a personal de tránsito para amortiguar la congestión vehicular en la zona. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

