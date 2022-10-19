Surco: exdeportista de 66 años espera hace un año una operación a la cadera

Nora Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a EsSalud, ya que su hermano Ramón Valverde Acosta, de 66 años, quien era un conocido levantador de pesas, requiere una urgente cirugía a la cadera derecha en el Hospital III Suárez Angamos, situado en el distrito limeño de Miraflores.

Desde el distrito de Surco, la señora Nora contó que el paciente espera hace un año que programen la operación a la cadera, pues no puede caminar y tiene dificultades para movilizarse con muletas.

“Mi hermano necesita una operación a la cadera derecha, ya que no puede caminar y se ha deteriorado. Lo único que pido es que ya lo llamen, pues espera su operación hace más de un año”, explicó Nora Valverde.

Nora Valverde hizo un llamado a los funcionarios de EsSalud para evitar que el caso de Ramón sea ignorado y sea atendido por los especialistas del servicio de Hematología y Traumatología.

“Por favor, ayúdeme a que mi hermano pueda volver a caminar con ambas piernas”, clamó.

La mujer también expresó su angustia ante la falta de reconocimiento y apoyo de las autoridades hacia su familiar, quien dedicó su vida al deporte y a la medicina deportiva.

“Él fue un deportista calificado que dio muchos logros a su país y ahora necesita ayuda”, solicitó.