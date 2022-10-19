Surco: joven con enfermedad al colon no puede recibir terapia por falta de ampolla

Carmen Rosa Suárez González se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de un medicamento en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, pone en riesgo el tratamiento de su hijo de 21 años, quien padece de colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que causa inflamación y úlceras en el colon.

Desde el distrito limeño de Surco, Carmen Rosa Suárez dijo que la escasez de la ampolla Infliximab de 10 mg/kg en el Hospital Rebagliati pone en peligro la vida de su hijo Vicente Iparraguirre Suárez, ya que la terapia biológica programada para este martes se ha interrumpido.

“Mi hijo presenta colitis ulcerativa crónica desde los 4 años de edad; hoy tiene 21. Me acaban de llamar la licenciada del servicio de Unidad de Infusión Ambulatoria que el producto Infliximab grande no ha ingresado a farmacia y, por lo tanto, mi hijo no va a recibir su terapia biológica el día de mañana”, expresó preocupada.

La madre del afectado dijo que la falta del fármaco provoca hemorragias severas que han llevado al paciente a estados de salud críticos, incluso a recibido los santos óleos en varias ocasiones.

La señora Rosa Suárez hizo un llamado urgente a los funcionarios de EsSalud para que puedan adquirir el medicamento necesario para brindar calidad de vida al paciente.

“Este producto es importante para la vida de todos los pacientes crónicos porque es un estabilizador para el tema inmunológico, no es otra cosa más que calidad de vida. Por favor, ayúdenme”, manifestó.