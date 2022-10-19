menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Surco: joven con enfermedad al colon no puede recibir terapia por falta de ampolla

Rotafono de RPP | Madre pide ayuda a EsSalud para que su hijo reciba su medicamento en el Hospital Edgardo Rebagliati, en el distrito limeño de Jesús María.
| | Laura Urbina Saldaña
La falta del fármaco provoca hemorragias severas y crisis de salud en el joven de 21 años, según dijo la señora Carmen Rosa Suárez.

La falta del fármaco provoca hemorragias severas y crisis de salud en el joven de 21 años, según dijo la señora Carmen Rosa Suárez. | Fuente: Rotafono

Carmen Rosa Suárez González se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de un medicamento en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, pone en riesgo el tratamiento de su hijo de 21 años, quien padece de colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que causa inflamación y úlceras en el colon.

Desde el distrito limeño de Surco, Carmen Rosa Suárez dijo que la escasez de la ampolla Infliximab de 10 mg/kg en el Hospital Rebagliati pone en peligro la vida de su hijo Vicente Iparraguirre Suárez, ya que la terapia biológica programada para este martes se ha interrumpido.

“Mi hijo presenta colitis ulcerativa crónica desde los 4 años de edad; hoy tiene 21. Me acaban de llamar la licenciada del servicio de Unidad de Infusión Ambulatoria que el producto Infliximab grande no ha ingresado a farmacia y, por lo tanto, mi hijo no va a recibir su terapia biológica el día de mañana”, expresó preocupada.

La madre del afectado dijo que la falta del fármaco provoca hemorragias severas que han llevado al paciente a estados de salud críticos, incluso a recibido los santos óleos en varias ocasiones. 

La señora Rosa Suárez hizo un llamado urgente a los funcionarios de EsSalud para que puedan adquirir el medicamento necesario para brindar calidad de vida al paciente.   

“Este producto es importante para la vida de todos los pacientes crónicos porque es un estabilizador para el tema inmunológico, no es otra cosa más que calidad de vida. Por favor, ayúdenme”, manifestó.

Te recomendamos
Adulta mayor que sufrió un derrame logra realizarse una tomografía en el Hospital Almenara

Adulta mayor que sufrió un derrame logra realizarse una tomografía en el Hospital Almenara

 Cancillería asiste a peruanos tras quedar varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

Cancillería asiste a peruanos tras quedar varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Falta medicamento Hospital Edgardo Rebagliati Rotafono EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

 Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

 Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

 SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot