Surco: limpian y desinfectan las casas afectadas por el aniego del jirón Tacna

Aniego afectó a familias

La ciudadana pidió ayuda a la empresa Sedapal para la reparación correspondientes y su solución inmediata. Los vecinos notaron un olor nauseabundo y salieron a calle a ver qué había pasado; esta se encontraba inundada de agua sucia; por lo que, llamaron rápidamente Sedapal.

La entidad llegó al lugar a solucionar el tema, pero faltaban las casas perjudicadas. “Sedapal no ha llegado a las casas, solo ha llegado a trabajar a la parte externa. Yo me he acercado a hablar con la cuadrilla de obreros, pero me dicen que está colapsado, que hay un atoro, y que tienen que seguir rompiendo pista para poder desfogar”, indicó.

Sedapal emitió un comunicado al respecto señalando que el atoro del sistema de alcantarillado se debe a la acumulación de residuos sólidos. Además, que hicieron las reparaciones de la tubería del colector afectado.

También, comentaron que instalaron una motobomba para desviar las aguas servidas a otro buzón. Ello para que continúen los trabajos al día siguiente, lo cual lo hicieron y la misma rotafonista que denunció el caso lo confirmó. Sunass fue al lugar para para brindar información a las familias afectadas sobre sus derechos y deberes sobre los servicios de saneamiento.

Vanessa Andrade agradeció al Rotafono de RPP por difundir su caso y colaborar a que las respectivas entidades vayan al lugar afectado y corrijan el problema.