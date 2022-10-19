Surco: madre denuncia a bachiller en psicóloga por agredir a su hijo con autismo severo

Carol Vasquez se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que una bachiller en psicología agredió a su menor hijo de 11 años, diagnosticado con autismo severo y epilepsia, en julio pasado. El hecho ocurrió en el cuarto de juegos de su vivienda, situada en el distrito limeño de Surco, cuando realizaba su trabajo como terapeuta.

A través de videos de seguridad, la familia descubrió que el 7 de julio pasado la joven Pamela Mallory Almenara Loayza golpeó y empujó al niño mientras este intentaba defenderse.

Además, en otra ocasión no realizaba las terapias a su hijo, sino que utilizaba un cigarro electrónico frente al menor.

La madre dijo que la agresora ocultó los abusos justificándolos falsamente como crisis propias de la condición del pequeño.

Ante esta situación, la denunciante hizo un llamado urgente para evitar que esta persona continúe trabajando con niños con autismo y discapacidad que no pueden comunicarse y denunciar las agresiones.