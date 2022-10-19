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Surco: Padomi dio el certificado de fallecimiento de adulta mayor tras denuncia pública

Rotafono de RPP | La nieta de la señora fallecida pidió que Padomi haga las gestiones necesarias lo más rápido posible para que entregue el certificado de defunción.
| | Victor Pacheco
Equipo del Padomi acudió a la casa de la ciudadana que pidió ayuda

Equipo del Padomi acudió a la casa de la ciudadana que pidió ayuda | Fuente: Andina

Carla Rodríguez mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono de RPP porque luego de la denuncia pública hecha Padomi se comunicó con ella para pedirle los datos y llegó a su casa lo más rápido posible. Es así que realizaron el certificado de fallecimiento de su abuela llamada María Cristina Mejía.

La ciudadana informó que el Padomi fue a las 8.00 p. m. y que una doctora y una técnica elaboraron el certificado de defunción correspondiente. Ella recalcó la amabilidad y profesionalidad de las dos personas que acudieron al llamado. "Muchísimas gracias por su amable gentileza y gran corazón para tomar eh mi caso", sostuvo.

La mujer resaltó la gestión hecha por el Rotafono y su rápida y eficaz atención al caso de su abuela recientemente fallecida. "Muchísimas gracias y de corazón que sigan apoyando a más casos como el nuestro y que más familias puedan realmente de ser escuchadas en el momento indicado", sostuvo.

Antecedentes

A través del Rotafono de RPP, Carla Rodríguez solicita la ayuda de EsSalud debido a que Padomi no se acerca desde las cuatro de la tarde a certificar la muerte de su abuela María Cristina Mejía viuda de Vargas. 

La familia se encuentra recibiendo a parientes en casa, situada en la calle Valladolid 163 de la urbanización Higuereta, bajo un estado de conmoción, teniendo que esperar al personal de salud con el cuerpo de la abuelita, de 92 años, debido a la demora del servicio.

Según Carla, Padomi argumentó que personal llamó para confirmar la visita porque el equipo estaba por la zona, pero al no obtener respuesta inmediata a una llamada perdida, no acudieron.

Carla hace un llamado a EsSalud, a fin de que Padomi acuda a su hogar para culminar con los trámites y velar a su familiar lo más pronto posible. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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