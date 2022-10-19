Surco: Padomi dio el certificado de fallecimiento de adulta mayor tras denuncia pública

Carla Rodríguez mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono de RPP porque luego de la denuncia pública hecha Padomi se comunicó con ella para pedirle los datos y llegó a su casa lo más rápido posible. Es así que realizaron el certificado de fallecimiento de su abuela llamada María Cristina Mejía.

La ciudadana informó que el Padomi fue a las 8.00 p. m. y que una doctora y una técnica elaboraron el certificado de defunción correspondiente. Ella recalcó la amabilidad y profesionalidad de las dos personas que acudieron al llamado. "Muchísimas gracias por su amable gentileza y gran corazón para tomar eh mi caso", sostuvo.

La mujer resaltó la gestión hecha por el Rotafono y su rápida y eficaz atención al caso de su abuela recientemente fallecida. "Muchísimas gracias y de corazón que sigan apoyando a más casos como el nuestro y que más familias puedan realmente de ser escuchadas en el momento indicado", sostuvo.