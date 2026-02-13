menu
Surco: piden ayuda para gestionar renovación de tarjeta bancaria de pensionista de 86 años

Rotafono de RPP | Jorge Morales, quien reside en el distrito limeño de Santiago de Surco, se encuentra postrado en cama con varias enfermedades. Él necesita su tarjeta del Banco de la Nación para comprar sus medicinas, alimentos y pañales.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia no puede cumplir con los trámites presenciales o notariales exigidos por el Banco de la Nación.

La familia no puede cumplir con los trámites presenciales o notariales exigidos por el Banco de la Nación. | Fuente: Rotafono

José Moncada Prada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Banco de la Nación le ayude a gestionar la renovación de la tarjeta bancaria de su suegro de 86 años, un pensionista de la ONP, quien se encuentra postrado en cama debido a varias enfermedades. 

José contó que su suegro Jorge Dionisio Morales Salazar, se encuentra en un estado de vulnerabilidad y sin capacidad física para firmar o registrar su huella digital.

“Él está postrado en cama y es muy difícil sentarlo en una silla de ruedas por las escaras que también tiene en la espalda, en el cuerpo, en el coxis”, sostuvo.

Debido a estas limitaciones físicas y económicas, la familia no puede cumplir con los trámites presenciales o notariales exigidos por el Banco de la Nación.

José Moncada busca una solución humanitaria que permita acceder a su pensión para mantener la calidad de vida del paciente, quien necesita cubrir sus gastos básicos de alimentación, pañales y medicamentos.

“Por favor, recurro al Rotafono para que me ayuden en el trámite en el Banco de la Nación de Benavides Surco para renovarle su tarjeta multired. Es el único sustento para comprarle sus pañales, alimentos y medicinas que no hay en el seguro social”, solicitó.

