Surco: reportan basura acumulada, desmonte y parques con losas abandonadas [VIDEO]

Varios ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar el abandono total en diversas zonas del distrito limeño de Surco. Entre las quejas indicaron que hay bastante basura acumulada en las calles y parques en mal estado.

Los rotafonistas exigen a la Municipalidad de Surco que haga las correcciones respectivas, ya que la delincuencia también ha aumentado. Asimismo, los niños tampoco pueden hacer deportes como jugar fútbol porque las losas deportivas están en ruinas.

Por dicha razón, los residentes de dicho distrito piden de inmediato que el alcalde vaya a estos lugares y arregle estos problemas que no son recientes; todo lo contrario, ya tiene algunas semanas y han sido recurrentes durante el año pasado.