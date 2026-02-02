Surco: reportan basura acumulada, desmonte y parques con losas abandonadas [VIDEO]

Varios ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar el abandono total en diversas zonas del distrito limeño de Surco. Entre las quejas indicaron que hay bastante basura acumulada en las calles y parques en mal estado.
Los rotafonistas exigen a la Municipalidad de Surco que haga las correcciones respectivas, ya que la delincuencia también ha aumentado. Asimismo, los niños tampoco pueden hacer deportes como jugar fútbol porque las losas deportivas están en ruinas.
Por dicha razón, los residentes de dicho distrito piden de inmediato que el alcalde vaya a estos lugares y arregle estos problemas que no son recientes; todo lo contrario, ya tiene algunas semanas y han sido recurrentes durante el año pasado.
Alejandro Chávez es un vecino que arremetió contra el municipio debido a que las cuadra 1 y 2 del jirón General Isaac Recavarren se encuentran llenas de basura. Además, hay desmonte acumulado en la vía pública, en la cual hay sillas, colchones, calaminas y más objetos de este tipo tirados.
“Está totalmente abandonado el sitio y es triste porque nosotros somos vecinos contribuyentes. Ya que pagamos nuestros tributos también tenemos derecho a recibir los servicios de limpieza, de recojo de basura, de serenazgo por seguridad”, sostuvo el señor.
En ese sentido, el ciudadano comentó que hay gente que se pone a beber en la calle y tira sus botellas en la calle. Asimismo, hacen sus necesidades en los parques e, incluso, duermen ahí. Por eso, el señor pide mayor presencia de policías y de personal de serenazgo para que controlen la zona.
Por otro lado, agregó que a causa de que la basura está tanto tiempo todo el lugar apesta y se ha generado un foco infeccioso que puede producir enfermedades. También, dijo que el comercio ambulatorio ha aumentado, a pesar de que en Surco está prohibido.
José Villanes es otro vecino de Surco que denunció el mal estado de la losa deportiva del parque Las Gaviotas. Él contó que hace un año la comuna lo remodeló, pero actualmente luce deteriorado. "La puerta está rota, en cualquier momento se cae. La pelota se pasa por todas partes, las rejas están rotas, la malla se ha caído", declaró.
En el video que compartió, el hombre mostró como hay rejas expuestas que pueden hacer daño a los niños que vayan. Además, hay cables de luz expuestos y puede haber un accidente. Todo ello pese a que fue remodelado recientemente y este parque es muy asistido por los más jóvenes.
"Lamentablemente, el material que han usado no es el adecuado y en poco tiempo se ha ido rompiendo, deteriorando de tal manera que ahora se pueden ver como en las fotos alambres que están sobresalidos y pueden dañar a los chicos", indicó. José Villanes afirmó que ha hecho el reclamo respectivo a la municipalidad en varias ocasiones, pero no hay cambio alguno.
Este parque de Surco fue remodelado hace un año atrás | Fuente: Rotafono
