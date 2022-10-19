Surco: vecinos denuncian aniego sin atención desde hace 10 días

Carolina Showing Prieto se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un aniego que se registra desde hace una semana y media en la primera cuadra de la calle Loma Clara, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

La vecina afirmó que el aniego comenzó el pasado 30 de diciembre. Asimismo, indicó que el hecho fue reportado a Sedapal; sin embargo, hasta el momento el agua continúa saliendo y discurriendo por la mencionada vía. Además, los vecinos presentaron una denuncia ante la SUNASS, pero el problema aún no ha sido reparado.

Durante los últimos días, Carolina recibió la comunicación de Sedapal, en la que se le informó que un equipo técnico atendería la incidencia; no obstante, hasta la fecha esto no se ha concretado.

La Municipalidad de Surco, a través de su personal de serenazgo, se acercó en dos ocasiones, según relató Carolina, pero les indicaron que el problema debía ser atendido por la entidad correspondiente.

Showing Prieto señaló que los residentes han pagado a personas para limpiar la zona; sin embargo, el esfuerzo ha sido en vano, ya que el agua sigue fluyendo. La vecina advirtió que el pavimento se encuentra afectado y teme que el agua ingrese a algunas viviendas.

Finalmente, Rotafono se comunicó con Sedapal, desde donde informaron que en la zona se registraron diversas incidencias y que los trabajos ya habrían culminado. No obstante, Carolina indicó que, pese a haber recibido la comunicación de que un equipo técnico acudiría al lugar, hasta el cierre de este informe ello no se había producido.