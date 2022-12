Surco: vecinos reportan desmonte de basura al costado de un tanque de agua

Testimonio de uno de los afectados

"Al frente de mi domicilio construyeron un pozo de Sedapal. Este ya tiene dos años y, lamentablemente, desde ahí venimos sufriendo con la basura y el desmonte que dejan los recicladores y gente de mal vivir de otras zonas. Contaminan el medio ambiente y la salud de los adultos mayores y niños que transitan por esa vía", declaró Christian Parco.

"Ya esto se ha salido de control. Los vecinos estamos molestos y cansados, porque estamos en la quinta ola y no podemos tener ahí un punto de acopio de basura, es inhumano vivir así. Pedimos a las autoridades correspondiente, a la Municipalidad de Surco, a Sedapal, que hagan veredas y áreas verdes para que ya no contaminen ese espacio al lado del pozo", añadió.

Finalmente, recalcó que mejoren la zona para que no solo para que no haya más basura, sino que personas de mal vivir no se acerquen ahí y dejen sus desperdicios.