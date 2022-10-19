Surco: vecinos reportan que roedores ingresan a condominio tras acumulación de basura

Desde colchones, sillones y demás muebles se encuentran abandonados en el concurrido cruce.
Los vecinos del distrito limeño de Surco se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que roedores ingresan al condominio Condado Real debido a la gran cantidad de basura que se acumula en el cruce del jirón Combate de Angamos con el pasaje Combate de Abtao.
Desde colchones, sillones y demás muebles se encuentran abandonados en la concurrida vía. Una residente del distrito dijo que este problema ya se ha notificado a las autoridades de la Municipalidad de Surco; sin embargo, hasta el momento no hay ningún resultado exitoso.
“Esta esquina se ha vuelto un basural, hay desde ratas, ratones y cucarachas. A diario todas las personas vienen a poner muebles, sillas, de todo, a cualquier hora del día (...) las ratas ingresan por las rejillas del condominio”, afirmó una residente.
Esta situación la ocasionarían diferentes vecinos de otras urbanizaciones, ya que serían ellos que, en distintas horas llegan hasta el cruce del jirón Combate de Angamos con el pasaje Combate de Abtao y dejan sus bolsas de basura.
Los residentes expresaron su preocupación, ya que el lugar se ha convertido en un punto de acopio de residuos sólidos generando la proliferación de ratas.
Ellos hacen un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Surco para que pueda ejecutar un plan de limpieza debido a que temen que la situación se convierta en un foco infeccioso y adquieran enfermedades a través de los roedores.
"Ya no sabemos qué hacer porque no nos hacen caso. Hemos enviado documentos a la municipalidad y no tenemos respuesta", enfatizó una vecina.
Luego del reporte hecho a través de Rotafono, personal de limpieza de la Municipalidad de Surco acudió a la zona y pudo recoger los desechos y desinfectar para evitar que se propagen más los roedores e insectos que los vecinos reportaron.
La Municipalidad de Surco informó que se realizó la limpieza de las calles tras el pedido de ayuda de los vecinos. | Fuente: Difusión.
