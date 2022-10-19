Surco: vecinos reportan que roedores ingresan a condominio tras acumulación de basura

Los vecinos del distrito limeño de Surco se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que roedores ingresan al condominio Condado Real debido a la gran cantidad de basura que se acumula en el cruce del jirón Combate de Angamos con el pasaje Combate de Abtao.

Desde colchones, sillones y demás muebles se encuentran abandonados en la concurrida vía. Una residente del distrito dijo que este problema ya se ha notificado a las autoridades de la Municipalidad de Surco; sin embargo, hasta el momento no hay ningún resultado exitoso.



“Esta esquina se ha vuelto un basural, hay desde ratas, ratones y cucarachas. A diario todas las personas vienen a poner muebles, sillas, de todo, a cualquier hora del día (...) las ratas ingresan por las rejillas del condominio”, afirmó una residente.