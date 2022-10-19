Madre de familia con cáncer al estómago fue operada en el INEN tras solicitud de ayuda

Operación en el INEN salió bien

"Mi mamá estuvo más de un mes esperando una cama para ser operada por emergencia. Nadie nos ayudaba, nadie nos hacía caso. Ya no sabíamos qué más hacer", exclamó Marita Carrasco, quien mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono por difundir el caso de su mamá.

En ese sentido, contó que la operación de su madre fue complicada; según dijo el doctor encargado. Además, añadió que le tuvieron que quitar la mitad de su estómago para extirparle el mal, pero que al final todo salió bien y ahora está recuperándose poco a poco.

"Hoy mi corazón solo tiene gratitud. Ahora mi mamá está en recuperación. Gracias de corazón, por darnos una nueva oportunidad de vida. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía", sentenció la hija de la paciente al Rotafono de RPP.