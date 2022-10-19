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Madre de familia con cáncer al estómago fue operada en el INEN tras solicitud de ayuda

Rotafono de RPP | Lidia Calle, de 56 años fue intervenida quirúrgicamente último lunes 1 de junio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y está recuperándose poco a poco.
| | Victor Pacheco
La ciudadana fue operada y está en proceso de recuperación

La ciudadana fue operada y está en proceso de recuperación | Fuente: El Peruano/Rotafono

Lidia Calle Chuquillanque fue finalmente operada este último lunes 1 de junio. Su hija Marita Carrasco Calle se había comunicado con el Rotafono de RPP para dar a conocer la situación de su madre, ya que lleva más de un mes esperando para que le programen dicha intervención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ubicado en el distrito limeño de Surquillo.

La señora de 56 años padece cáncer al estómago y necesitaba ser operada quirúrgicamente lo antes posible. Ella y su familia tuvo que viajar a Lima para buscar ayuda en el hospital mencionado, pero no conseguían que le acepten la cirugía, hasta que hizo la denuncia pública y solicitó apoyo de las autoridades de salud.

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Operación en el INEN salió bien

"Mi mamá estuvo más de un mes esperando una cama para ser operada por emergencia. Nadie nos ayudaba, nadie nos hacía caso. Ya no sabíamos qué más hacer", exclamó Marita Carrasco, quien mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono por difundir el caso de su mamá.

En ese sentido, contó que la operación de su madre fue complicada; según dijo el doctor encargado. Además, añadió que le tuvieron que quitar la mitad de su estómago para extirparle el mal, pero que al final todo salió bien y ahora está recuperándose poco a poco.

"Hoy mi corazón solo tiene gratitud. Ahora mi mamá está en recuperación. Gracias de corazón, por darnos una nueva oportunidad de vida. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía", sentenció la hija de la paciente al Rotafono de RPP.

La señora estuvo esperando más de un mes a que le programen la operación

La señora estuvo esperando más de un mes a que le programen la operación | Fuente: Andina

Antecedentes del caso

Hace dos meses, la ciudadana Marita y su hija viajaron desde el distrito cajamarquino de Tabaconas a Lima para buscar atención especializada en el INEN, pero pasó un mes y continuaban esperando el llamado del personal de salud debido a la falta de camas disponibles.

La señora Lidia padecía un tumor maligno avanzado, pero a pesar de haber cumplido con requisitos como la donación de sangre y los exámenes preoperatorios, la paciente sigue sin recibir la cirugía de emergencia, dijo su hija Marita Carrasco. 

Ella hizo un llamado a los funcionarios del Ministerio de Salud y al INEN para que atiendan a su madre, quien sufre intensos dolores, no puede comer y tiene constantes vómitos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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