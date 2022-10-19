menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Surquillo: menor de 15 años no recibe pastillas para tratamiento psiquiátrico hace un mes

Rotafono de RPP | Un padre de familia dijo que no hay el medicamento Aripiprazol en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, por lo que pide ayuda para que le suministren las pastillas que son costosas en farmacias privadas.
| | Laura Urbina Saldaña
José Luis Ávalo dijo que debido a la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati se ve obligado a comprar las pastillas a un alto costo.

José Luis Ávalo dijo que debido a la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati se ve obligado a comprar las pastillas a un alto costo. | Fuente: Rotafono

José Luis Ávalo Valiente se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el desabastecimiento de las pastillas Aripiprazol desde hace un mes, afectando a los pacientes que llevan un tratamiento psiquiátrico o discapacidad mental en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

El padre de familia dijo que su hija de 15 años, con discapacidad leve, quien depende de este fármaco, no puede acceder a este por falta de disponibilidad.   

“Hace más de un mes no hay el medicamento Aripiprazol, perjudicando la salud de los pacientes. Yo tengo mi hija de 15 años que depende de este medicamento y no está tomando hace más de un mes”, explicó José Luis. 

José Luis Ávalo dijo que debido a la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati se ve obligado a comprar las pastillas a un alto costo, por lo que solicita la urgente ayuda de EsSalud, ya que le afecta a la economía de su hogar.

“Necesito su ayuda, el dinero ya no me alcanza. He tenido que comprar 15 pastillas por más de 200 soles”, solicitó. 

Te recomendamos
Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

 Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Desabastecimiento de pastillas Menor no recibe medicamento Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud Aripiprazol
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Paciente espera examen de tomografía desde hace dos meses en el Hospital Almenara

Paciente espera examen de tomografía desde hace dos meses en el Hospital Almenara

 Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

 La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot