Surquillo: menor de 15 años no recibe pastillas para tratamiento psiquiátrico hace un mes

José Luis Ávalo Valiente se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el desabastecimiento de las pastillas Aripiprazol desde hace un mes, afectando a los pacientes que llevan un tratamiento psiquiátrico o discapacidad mental en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

El padre de familia dijo que su hija de 15 años, con discapacidad leve, quien depende de este fármaco, no puede acceder a este por falta de disponibilidad.

“Hace más de un mes no hay el medicamento Aripiprazol, perjudicando la salud de los pacientes. Yo tengo mi hija de 15 años que depende de este medicamento y no está tomando hace más de un mes”, explicó José Luis.

José Luis Ávalo dijo que debido a la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati se ve obligado a comprar las pastillas a un alto costo, por lo que solicita la urgente ayuda de EsSalud, ya que le afecta a la economía de su hogar.

“Necesito su ayuda, el dinero ya no me alcanza. He tenido que comprar 15 pastillas por más de 200 soles”, solicitó.