menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Surquillo: menor de 15 años recibe medicamento para tratamiento psiquiátrico

Rotafono de RPP | José Luis Ávalo expresó su gratitud, ya que su pedido de ayuda fue escuchado por los funcionarios de EsSalud y su hija podrá seguir su tratamiento.
| | Laura Urbina Saldaña
El padre de familia confirmó que pudo recoger las pastillas Aripiprasol de 15 mg.

El padre de familia confirmó que pudo recoger las pastillas Aripiprasol de 15 mg. | Fuente: Rotafono

Una adolescente de 15 años, una paciente psiquiátrica, accedió a sus pastillas, luego de que su padre José Luis Ávalo Valiente reportara que su hija no recibía sus medicamentos desde hace un mes en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

El padre de familia confirmó que pudo recoger las pastillas Aripiprasol de 15 mg, a fin de que su hija, con discapacidad leve, continúe con su tratamiento, después de que se diera conocer el caso en RPP.   

“Quería comunicarles que ya pude recoger las pastillas en el Hospital Rebagliati, el Aripiprasol de 15 mg de mi hija, pero solamente de una receta porque la otra receta me informaron que ya estaba vencida, pero ya pude hacer el recojo de las pastillas”, comentó tras recibir la buena noticia.

José Luis Ávalo Valiente expresó su gratitud con el Rotafono de RPP, ya que su pedido de ayuda fue escuchado por los funcionarios de EsSalud, quienes agilizaron la entrega de los fármacos.

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por ayudar, apoyarme en el caso de mi hija, en haber tomado nota del caso, haberle dado seguimiento, ya que pudimos tener las pastillas el día de ayer”, manifestó.

Hace unos días, José Luis Ávalo acudió al Rotafono para reportar la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati, situación que le obligaba a comprar las pastillas a un alto costo, por lo que solicitaba la urgente ayuda de EsSalud.

Te recomendamos
Jesús María: paciente con cáncer de mama recibe medicamentos para seguir tratamiento

Jesús María: paciente con cáncer de mama recibe medicamentos para seguir tratamiento

 Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Menor recibe pastillas Paciente psiquiátrica Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

 Huacho: vecinos piden ayuda para erradicar plaga de moscas en Nuevo San Juan

Huacho: vecinos piden ayuda para erradicar plaga de moscas en Nuevo San Juan

 Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

 San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio

San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot