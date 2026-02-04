Surquillo: menor de 15 años recibe medicamento para tratamiento psiquiátrico

Una adolescente de 15 años, una paciente psiquiátrica, accedió a sus pastillas, luego de que su padre José Luis Ávalo Valiente reportara que su hija no recibía sus medicamentos desde hace un mes en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

El padre de familia confirmó que pudo recoger las pastillas Aripiprasol de 15 mg, a fin de que su hija, con discapacidad leve, continúe con su tratamiento, después de que se diera conocer el caso en RPP.

“Quería comunicarles que ya pude recoger las pastillas en el Hospital Rebagliati, el Aripiprasol de 15 mg de mi hija, pero solamente de una receta porque la otra receta me informaron que ya estaba vencida, pero ya pude hacer el recojo de las pastillas”, comentó tras recibir la buena noticia.

José Luis Ávalo Valiente expresó su gratitud con el Rotafono de RPP, ya que su pedido de ayuda fue escuchado por los funcionarios de EsSalud, quienes agilizaron la entrega de los fármacos.

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por ayudar, apoyarme en el caso de mi hija, en haber tomado nota del caso, haberle dado seguimiento, ya que pudimos tener las pastillas el día de ayer”, manifestó.

Hace unos días, José Luis Ávalo acudió al Rotafono para reportar la escasez del medicamento en el Hospital Rebagliati, situación que le obligaba a comprar las pastillas a un alto costo, por lo que solicitaba la urgente ayuda de EsSalud.