Mujer con cáncer a la sangre necesita plaquetas para seguir su tratamiento en el INEN

Patty Giovana Vera Álvarez es una ciudadana de 44 años natural de la ciudad de Chiclayo que se encuentra internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Su familia se encuentra preocupada porque urge ayuda con las plaquetas.
Su prima se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la situación delicada de Patty e indicó que necesita apoyo para su tratamiento, ya que tiene cáncer a la sangre. Actualmente, está recibiendo las quimioterapias y si logra superarlas requeriría un trasplante de médula, pero primero debe eliminar las células cancerígenas.
Sus familiares se encuentran muy preocupados y hacen un pedido público de ayuda para que las respectivas autoridades del Ministerio de Salud reaccionen y colaboren con el caso. Y es que la vida del a la señora está en riesgo y las plaquetas son necesarias para resistir dicha enfermedad.
Según contó la prima de la paciente, Patty se encontraba en su lugar de trabajo y tuvo unos mareos. Ella vende abarrotes en el mercado Moshoqueque, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. Esto ocurrió en la primera semana de agosto.
La ciudadana acudió a la posta más cercana y ahí le dijeron que acuda a un lugar especializado porque podía tener baja su hemoglobina. Es así que fue al Hospital Regional de Lambayeque y tras realizarle algunos exámenes médicos quedó internada.
En la prueba anatomopatológica resultó que tenía mielodisplasia, también conocida como síndromes mielodisplásicos, que es un grupo de cánceres de la médula. Ahí le detectaron el cáncer a la sangre; por lo que, iniciaron la búsqueda de in donante, pero al no obtenerlo la transfirieron a Lima.
El pasado 22 de septiembre fue hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y comenzó su tratamiento; quimioterapias, transfusiones de sangre y diferentes medicamentos. Sin embargo, no se dan abasto con las plaquetas, debido a que no encuentran gente para que done.
Por esta razón, hacen este pedido de ayuda a las autoridades de salud para que puedan colaborar con estas plaquetas y agilizar la gestión de estas. El tiempo es vital en el caso de la señora Patty y su familia está bastante preocupada.
