Mujer con cáncer a la sangre necesita plaquetas para seguir su tratamiento en el INEN

Patty Giovana Vera Álvarez es una ciudadana de 44 años natural de la ciudad de Chiclayo que se encuentra internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Su familia se encuentra preocupada porque urge ayuda con las plaquetas.

Su prima se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la situación delicada de Patty e indicó que necesita apoyo para su tratamiento, ya que tiene cáncer a la sangre. Actualmente, está recibiendo las quimioterapias y si logra superarlas requeriría un trasplante de médula, pero primero debe eliminar las células cancerígenas.

Sus familiares se encuentran muy preocupados y hacen un pedido público de ayuda para que las respectivas autoridades del Ministerio de Salud reaccionen y colaboren con el caso. Y es que la vida del a la señora está en riesgo y las plaquetas son necesarias para resistir dicha enfermedad.