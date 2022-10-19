menu
Tarapoto: familia pide ayuda para hombre de 44 años que necesita ser trasladado a un hospital que tenga factor VIII

Rotafono de RPP | Salomé indica que su hermano ingresó al Hospital de Juanjui por hematuria, sangre en la orina, sin embargo, fue trasladado rápidamente al Hospital II de Tarapoto.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
En el nosocomio de Tarapoto le indicaron que necesitaban el factor VIII y realizaron una referencia a algún hospital de Lima que tenga dicho agente hemostático.

En el nosocomio de Tarapoto le indicaron que necesitaban el factor VIII y realizaron una referencia a algún hospital de Lima que tenga dicho agente hemostático.

Salomé Cárdenas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requiere ser trasladado a un Hospital del Minsa que tenga la especialidad de hematología y el factor VIII.

El hombre de 44 años ingresó al Hospital de Juanjui el pasado sábado 16 de agosto por hematuria, sin embargo, al ser un paciente con hemofilia, enfermedad que se caracteriza por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre, lo trasladaron al Hospital II - 2 Tarapoto. 

Sin embargo, en el nosocomio le indicaron que necesitaban el factor VIII y realizaron una referencia a algún hospital de Lima que tenga dicho agente hemostático. 

“Necesitamos cama en el hospital 2 de mayo para un paciente con diagnóstico de hemofilia llevando un cuadro de hematuria, actualmente con menos de 5 de hemoglobina”, cuenta Salomé Cárdenas. 

Salomé espera que puedan tener una respuesta pronta sobre la referencia debido a que en el peor de los casos, de no conseguir el factor VIII, puede desencadenar en la muerte del paciente. 

