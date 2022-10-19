Loreto: pobladores piden ayuda tras constantes aniegos de desagüe en San Juan Baustista

Diana Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes aniegos de aguas servidas en la calle Las Begonias, en el distrito de San Juan Bautista, en la región Loreto.
De acuerdo con la vecina, solo en marzo se dieron 15 aniegos en la zona, hecho atribuido al término de obras a cargo del Consorcio Fe y Alegría.
“El Consorcio Fe y Alegría generó una emergencia sanitaria en San Juan Bautista. Somos vecinos de Las Begonias dos, cinco y la calle 10 de Agosto, a espaldas de la obra del Consorcio Fe y Alegría. La obra mal ejecutada bloqueó el desagüe y colapsó el sistema, ahora las aguas servidas inundan viviendas”, afirmó Diana Cristina.
Diana afirma que ya se han quejado en la sede del Consorcio pero aún no han recibido una solución al respecto.
Diana afirma que ya se han denunciaron el hecho en la sede del Consorcio, pero aún no han recibido una solución al respecto.
Mientras tanto, Diana dijo que ya han registrado varias pérdidas económicas debido a que el agua ingresado ha malogrado diversos artefactos y muebles que tienen en su vivienda.
"Hasta el momento ni el equipo técnico de la obra ni del Gobierno Regional de Loreto se ha acercado y cuando nosotros consultamos, tanto a la constructora como al GORE, nos dicen que los encargados estan en otras diligencias o estan fuera de la ciudad", finalizó Diana.
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