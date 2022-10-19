Loreto: pobladores piden ayuda tras constantes aniegos de desagüe en San Juan Baustista

Diana Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes aniegos de aguas servidas en la calle Las Begonias, en el distrito de San Juan Bautista, en la región Loreto.



De acuerdo con la vecina, solo en marzo se dieron 15 aniegos en la zona, hecho atribuido al término de obras a cargo del Consorcio Fe y Alegría.

“El Consorcio Fe y Alegría generó una emergencia sanitaria en San Juan Bautista. Somos vecinos de Las Begonias dos, cinco y la calle 10 de Agosto, a espaldas de la obra del Consorcio Fe y Alegría. La obra mal ejecutada bloqueó el desagüe y colapsó el sistema, ahora las aguas servidas inundan viviendas”, afirmó Diana Cristina.